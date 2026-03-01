We onderbreken de oorlog (niet echt, liveblog hier) alweer voor gevangenisnieuws. In de PI in Heerhugowaard heeft een gevangene gedurende vijf kwartier een vrouwelijke cipier gegijzeld. Hij zou volgens de T. "amoureus contact" met de cipier hebben gezocht, met andere woorden: die vroeg haar of hij even op haar gesloten afdeling mocht komen, of hij even haar binnenplaats mocht zien, of hij haar even penitentiair mocht inrichten. Daar had ze geen zin in, maar na de afwijzing ging de schoft haar te lijf met een scherf van een gebroken bord, waarna hij haar als zijn gijzelaar nam. Groot alarm dus, politie erbij, onderhandelaar erbij, en na een uur en een kwartier doodsangsten voor de bewaarster sloeg het arrestatieteam de gevangene in de boeien ('zo, jij gaat naar de gevangenis!') en kon de vrouw mee met de ambulance. Hoewel aanspreekbaar, had ze bij de aanval verwondingen in haar gezicht en haar nek opgelopen. Djie-zes. Over de identiteit van de dader of de verdere toestand van het slachtoffer, weten we nog niets. Onze grootste vraag bij dit verhaal: Waarom hebben ze in de gevangenis in godsnaam breekbare borden??