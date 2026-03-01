Vrouwelijke cipier 'na afwijzen avances van gevangene' in nek en gezicht gestoken en gegijzeld in PI Heerhugowaard
Femicidepoging in de bajes
We onderbreken de oorlog (niet echt, liveblog hier) alweer voor gevangenisnieuws. In de PI in Heerhugowaard heeft een gevangene gedurende vijf kwartier een vrouwelijke cipier gegijzeld. Hij zou volgens de T. "amoureus contact" met de cipier hebben gezocht, met andere woorden: die vroeg haar of hij even op haar gesloten afdeling mocht komen, of hij even haar binnenplaats mocht zien, of hij haar even penitentiair mocht inrichten. Daar had ze geen zin in, maar na de afwijzing ging de schoft haar te lijf met een scherf van een gebroken bord, waarna hij haar als zijn gijzelaar nam. Groot alarm dus, politie erbij, onderhandelaar erbij, en na een uur en een kwartier doodsangsten voor de bewaarster sloeg het arrestatieteam de gevangene in de boeien ('zo, jij gaat naar de gevangenis!') en kon de vrouw mee met de ambulance. Hoewel aanspreekbaar, had ze bij de aanval verwondingen in haar gezicht en haar nek opgelopen. Djie-zes. Over de identiteit van de dader of de verdere toestand van het slachtoffer, weten we nog niets. Onze grootste vraag bij dit verhaal: Waarom hebben ze in de gevangenis in godsnaam breekbare borden??
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Joran van der Sloot probeert zichzelf in cel te verhangen, "overleefde moordaanslag", toont nieuwe look op Peruaanse tv
Voorlopig oordeel vakjury: uitstekende jas, dito kapsel, aardig woordje over de grens
Bijna 10% alle gevangenen is ongewenste vreemdeling
(klinkt veel maar dat zijn er in dit Madurodamland dus maar 800)
Nu korting van minstens twee weken op gevangenisstraf! Want cellentekort
Narcostatelijke prijsknaller
Bij drie gevangenisbewaarders thuis explosieven afgegaan, een vierde buiten inrichting ernstig mishandeld met honkbalknuppel
Onhollandse toestanden die we vooral nog kennen uit NatGeo docu's over de Aryan Brotherhood
Gevangenismedewerkster deed wipje met gedetineerde. Was 'bevangen door de hitte'
Foto: een vrouw in de gevangenis, maar niet de vrouw in het verhaal
Quincy Promes onderweg naar Nederland!
Heet transfernieuws