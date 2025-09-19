Een korting van minstens twee weken op je vonnis om de doorstroom een beetje te bevorderen, want in maart vorig jaar waren er nog zo'n 2000 criminelen op vrije voet omdat de gevangenissen te vol waren om hun straf te laten beginnen. De NOS schrijft: "Gevangenen worden vrijwel standaard twee weken eerder vrijgelaten dan de bedoeling was. De noodmaatregel om gedetineerden eerder naar huis te laten gaan om ruimte te creëren in de gevangenissen wordt maximaal gebruikt. Toch zitten de gevangenissen nog steeds overvol. Daarom houdt men er in het gevangeniswezen rekening mee dat gevangenen straks nóg eerder vrijgelaten moeten worden, zeggen bronnen tegen de NOS. Anders is er geen plek voor mensen die direct opgesloten moeten worden omdat ze net zijn gearresteerd voor een misdrijf."

De gedetineerden die in aanmerking komen voor de korting zijn overigens alleen degene met straffen korter dan een jaar, en zedendelinquenten doen ook niet mee. Gevangenissen kampen naast plaatstekort ook nog eens vooral met een tekort aan bewakers, en de bewakers die er werken worden sinds kort thuis gebombardeerd en belaagd. En door allerlei andere zaken zoals verbouwingen verdwijnen er komende tijd nog eens 100 celplaatsen, waardoor de nood alleen maar stapelt.

"Nu is de situatie dus zo nijpend dat iedereen die aan de voorwaarden voldoet de maximale strafkorting krijgt. Uit een intern document van DJI, in handen van de NOS, blijkt dat die strafkorting nog weinig zoden aan de dijk zet. (...) Daardoor zullen er snel meer noodmaatregelen nodig zijn, zeggen ingewijden, zoals het opnieuw verruimen van de maximale strafkorting."

Ja dit krijg je misschien gewoon als je infrastructuur nog steeds gebouwd is op het huizen van Willem, Klaas en John.