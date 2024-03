Ja zo gaat dat dus als de vraag het aanbod overschrijdt en je geen privaat prison-industrial complex hebt om het op te vangen. Volgens het Ministerie van Justitie betreft het nu zo'n 2000 zogeheten "zelfmelders" die sinds 6 december niet meer opgeroepen worden zich te melden bij gevangenissen, omdat die gevangenissen geen plaats voor ze hebben.

Demissionair minister Rechtsbescherming "Leidse Obama" Franc Weerwind (Minerva) kondigde de maatregel eind vorig jaar aan om gevangenissen te ontlasten. Vooral personeelstekorten zijn het grote probleem. De Tele schrijft dat "Hoe langer de noodmaatregel duurt, hoe meer ’zelfmelders’ hun celstraf voorlopig ontlopen. Weerwind erkende onlangs dat deze maatregel direct ook weer voor nieuwe problemen zorgt. Het is namelijk de bedoeling dat deze veroordeelden later alsnog in de cel moeten. „Het heeft ruimte geboden maar je creëert je eigen voorraad”, zei de D66-minister daarover. Er is dus al geen plek en dan wordt de groep die nog een celstraf moet uitzitten ook nog eens alsmaar groter. (...) Voorlopig krijgen sommige veroordeelden een enkelband in plaats van een celstraf om de instroom te beperken. Het is nog gissen hoe vaak dat nu gebeurt."

Kortom, het uitgelezen moment dat we als samenleving afscheid nemen van zo'n archaïsch concept als vrijheidsberoving. Dit land is daar klaar voor!