U dacht natuurlijk dat Hans Teeuwen lekker in zijn zwembadje van de vakantie lag te genieten zonder ook maar ergens aan te denken. Niets is minder waar, want tussen het dobberen en het afdrogen door dacht hij na over dingen als Joden, het probleem met Joden, en de oplossing voor dat Jodenprobleem. Joden moeten volgens Hans maar eens afstand nemen van Israël, anders zijn ze medeplichtig aan ALLES en met name Arnon Grunbergs hoofd. Nemen ze geen afstand, dan rest ons, niet-Joden, niets anders dan op Joden te jagen totdat ze WEL afstand nemen. Het is erg belangrijk dat iedereen dat in z'n oren knoopt en over Hans' woorden nadenkt. Straks is het misschien te laat en dan lossen de Joden het zelf weer op en stichten ze gewoon nóg een eigen staat! Gelukkig zijn sommige mensen in de Tweede Kamer al vergevorderd wat dat DENKproces betreft. Anderen hebben de daad zelfs subiet bij het woord gevoegd en het CIDI-kantoor besmeurd. Precies wat we allemaal moeten willen, precies waar al die petities en demonstraties goed voor zijn: Acties! Tegen Joden (of zionisten, mag ook)!