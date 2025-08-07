VIDEO. Kamergebouw en kantoor CIDI 'aangevallen en besmeurd'
Oh oh Den Haag
Ah ja GEWELD. Nog tijdens Het Grote Gaza Zomerreces Debat is het kantoor van het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël) in Den Haag besmeurd door de Einsatzgruppen van Hamas. Ook het Kamergebouw is besmeurd, daar zijn twee mensen aangehouden. Het CIDI, bekend van het internet, heeft reeds gereageerd: "De waanzin dendert door: terwijl in de Tweede Kamer het Gazadebat net begint, wordt het CIDI-pand beklad. Alles wat te maken heeft met Israel is een doelwit. Wat wordt de volgende stap, waar eindigt dit?" Tja, moet je als dekmantel voor een centrum waar informatie en documentatie over Israël wordt verzameld en verstrekt maar niks te maken hebben met JODEN.
Dader CIDI 1 (blauw, loopt daar nou 'toevallig' een fotograaf?)
Dader CIDI 2
De schade bij CIDI
Aanhouding Kamergebouw
Schade Kamergebouw
Reaguursels
