achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

zoeken

VIDEO. Kamergebouw en kantoor CIDI 'aangevallen en besmeurd'

Oh oh Den Haag

Ah ja GEWELD. Nog tijdens Het Grote Gaza Zomerreces Debat is het kantoor van het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël) in Den Haag besmeurd door de Einsatzgruppen van Hamas. Ook het Kamergebouw is besmeurd, daar zijn twee mensen aangehouden. Het CIDI, bekend van het internet, heeft reeds gereageerd: "De waanzin dendert door: terwijl in de Tweede Kamer het Gazadebat net begint, wordt het CIDI-pand beklad. Alles wat te maken heeft met Israel is een doelwit. Wat wordt de volgende stap, waar eindigt dit?" Tja, moet je als dekmantel voor een centrum waar informatie en documentatie over Israël wordt verzameld en verstrekt maar niks te maken hebben met JODEN.

Dader CIDI 1 (blauw, loopt daar nou 'toevallig' een fotograaf?)

Dader CIDI 2

De schade bij CIDI

Aanhouding Kamergebouw

Schade Kamergebouw

Tags: cidi, den haag, joden
@Mosterd | 07-08-25 | 16:00 | 367 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

DE JOODSE LOBBY

Je gaat het pas zien als je het doorhebt

@Schots, scheef | 05-07-25 | 14:30 | 364 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.