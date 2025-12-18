De poep raakt de ventilator in de Haagse wijk Loosduinen. Nou ja, de ventilator, meer de straat eigenlijk. "Een ronduit smerig probleem teistert de bewoners van de Haagse wijk Loosduinen: wildpoepers en -plassers. De politie ‘kan er niets mee’ en wijst naar de gemeente, die er volgens de buurt niet tegen optreedt." Zo word je van het volgepiste kastje naar de ondergescheten muur gestuurd. In een land waar je wel een boete kunt krijgen voor het eten van een taartje is wildpoepen kennelijk gewoon toegestaan. Misschien is de gemeente Den Haag druk met andere belangrijke dingen.

Ondertussen is het trouwens niet de bedoeling dat mensen gaan denken dat de wildpoepers iets te maken hebben met de ggz-instelling in de buurt. "Een woordvoerder zegt dat er ‘geen signalen bekend zijn dat dit gedrag te herleiden is tot cliënten van Parnassia. We hebben hierover ook geen meldingen ontvangen’. Daarnaast kunnen dit soort aannames onbedoeld stigmatiserend werken, waarschuwt ze." Oh jee! Een stigma! Alsof haat in de straat erger is dan poep op de stoep.

Klassieke overheid doet niks dus. Het gevolg: "Het is een zeer onsmakelijk tafereel. Op camerabeelden van een buurtbewoner is duidelijk te zien dat een vrouw tussen twee geparkeerde auto’s door de knieën gaat en rustig de tijd neemt om haar behoefte te doen. De bewoner heeft de camera doelbewust opgehangen om de wildpoepers in hun blote billen vast te leggen als bewijs." BEWEGEND BEELD (drukken op eigen risico) bij het Algemeen Drolblad.