O ja de formatie!
It giet oan (de formatie)
Zou u bijna vergeten maar vandaag gaat de FORMATIE weer verder. En wat een fijne tijd was het. Rob Jetten heeft wat kusjes gegeven aan z'n vriendje, Henri Bontenbal heeft veel tijd kunnen besteden aan z'n Bijbel en Dilan Dinges was weer lekker druk met het twitteren van obligate reacties op Vondelkerk, hulpverleners, Crans-Montana, Venezuela, Iran, enz. Maar deze week mogen ze weer! Vandaag komen de onderknuppeltjes (foto) bij Tante Rian, later deze week ook de stoertjes zelf. Hoera! Formeren! Kabinet! Zetels! Formatie! Jetten I! Plooien! Glad! Oplossingen! Nadenken! Meerderheid! Minderheid! Steun! D66 niet met JA, VVD niet met GroenLinks! Plannen! Kosten! Bezuinigen! Puzzel! Gelegd! Voor een deel! Mogelijkheden! Eerdmans! Draagvlak! Bronnen! Onderhandelingen! De Zwaluwenberg! Deadline! 30 januari! Later meer. Over een dag of 100.
Reaguursels
