achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

O ja de formatie!

It giet oan (de formatie)

Jan heeft zichzelf vanochtend in een iets te krap pak geprakt

Zou u bijna vergeten maar vandaag gaat de FORMATIE weer verder. En wat een fijne tijd was het. Rob Jetten heeft wat kusjes gegeven aan z'n vriendje, Henri Bontenbal heeft veel tijd kunnen besteden aan z'n Bijbel en Dilan Dinges was weer lekker druk met het twitteren van obligate reacties op Vondelkerk, hulpverleners, Crans-Montana, Venezuela, Iran, enz. Maar deze week mogen ze weer! Vandaag komen de onderknuppeltjes (foto) bij Tante Rian, later deze week ook de stoertjes zelf. Hoera! Formeren! Kabinet! Zetels! Formatie! Jetten I! Plooien! Glad! Oplossingen! Nadenken! Meerderheid! Minderheid! Steun! D66 niet met JA, VVD niet met GroenLinks! Plannen! Kosten! Bezuinigen! Puzzel! Gelegd! Voor een deel! Mogelijkheden! Eerdmans! Draagvlak! Bronnen! Onderhandelingen! De Zwaluwenberg! Deadline! 30 januari! Later meer. Over een dag of 100.

Tags: formatie , formeren, kabinet-jetten, d66, den haag
@Mosterd | 05-01-26 | 10:01 | 94 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.