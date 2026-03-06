Kabinet over Groningse gasvelden NIET volstorten met beton: GAAN WE MOOI NIET DOEN
Joh
Als het moment nadert dat er geen weg terug meer is, heb je altijd mensen die nerveus worden en dat is dus precies wat er gaande is in de Tweede Kamer wat betreft het dossier Groningen. De steun voor 'de gasvelden NIET volstorten met beton' aldaar 'groeit', hoewel die groei zich vooralsnog beperkt tot het front Eerdmans-De Vos-Wilders-Markuszower en ja, dat is niet een wat wij noemen een breed palet. Aan de andere kant hebben we nu het kabinet-Jetten dat alvast roept dat ze HET (NIET volstorten van de gaskraan met beton) NIET GAAN DOEN. Dat, ondanks dat ze het natuurlijk WEL NIET gaan doen stel dat er ineens een meerderheid ontstaat en het 'WEL NIET DOEN' door de Kamer komt, anders verwachten wij een hele hoop booswoeste mensen die gaan huilen over DE RECHTSSTAAT. Ons plan: Stort geen beton, houd de kraan op een piepkleine kier, noem die kier 'de Eerdmans-kier' en we openen de boel alleen als we doodvriezen of besluiten dat we toch wel een keer een heleboel geld willen verdienen. De opbrengst van het heropenen van de gaskraan gaat voor 50% naar de Groningers en nog eens 25% naar de Groninger FC. Wij het huis warm, zij de Champions League.
