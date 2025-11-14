ZWARE AARDBEVING in Groningen
Een van de zwaarste bevingen ooit (in Groningen dan)
Goede bevende morgen! Groningen is vannacht opgeschrikt door een van de zwaarste aardbevingen ooit in het gaswinningsgebied: 3.4 op de Schaal van Richter. De beving vond om 01:16 plaats bij Zeerijp (bekend van parlementaire enquêtes). Slechts twee bevingen in Groningen waren ooit zwaarder: 3.6 op 16 augustus 2012 te Huizinge en 3.5 op 8 augustus 2006 te Westeremden. Tegen RTV Noord zeggen mensen wakker te zijn geworden van een harde knal. Enfin, de gaskraan zit dicht, maar bevingen zijn nog steeds mogelijk. Straks allemaal het huis controleren & naar de scheur wijzen! Sterkte.
#Earthquake (#aardbeving) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M3.5 || 25 km NE of #Groningen (#Netherlands) || 19 min ago (local time 01:16:40). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/PsXo0vv7AN— EMSC (@LastQuake) November 14, 2025
Gelukkig Driekus leeft nog
Deze noemen we Aardbeving Wijers.— Driekus Vierkant (@driekusvierkant) November 14, 2025
Kom op, @NAMbv dit was te Noordelijk, hoe moeilijk is het om Appingedam te raken?! https://t.co/OaHAxCPm3d
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
BEWAARBERICHT VOOR UW ENERGIEREKENING
Huh? Alles wordt goedkoper maar niet duurder?
Minstens 600 doden bij aardbeving Afghanistan, waarschijnlijk veel meer
Dat zijn heel veel doden in een land dat bijna geen hoogbouw heeft
Ook GRONINGEN wil statushouders voorrang blijven geven op huurwoning
Blijft wel weinig over van dat strenge beleid zo he
De FRIEZEN zijn boos, stappen uit gezamenlijke lobby noordelijke provincies
Oh oh oh, als er ook geen ijs ligt