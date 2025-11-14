achtergrond

ZWARE AARDBEVING in Groningen

Een van de zwaarste bevingen ooit (in Groningen dan)

Goede bevende morgen! Groningen is vannacht opgeschrikt door een van de zwaarste aardbevingen ooit in het gaswinningsgebied: 3.4 op de Schaal van Richter. De beving vond om 01:16 plaats bij Zeerijp (bekend van parlementaire enquêtes). Slechts twee bevingen in Groningen waren ooit zwaarder: 3.6 op 16 augustus 2012 te Huizinge en 3.5 op 8 augustus 2006 te Westeremden. Tegen RTV Noord zeggen mensen wakker te zijn geworden van een harde knal. Enfin, de gaskraan zit dicht, maar bevingen zijn nog steeds mogelijk. Straks allemaal het huis controleren & naar de scheur wijzen! Sterkte.

Tags: groningen, aardbeving, paniek, gas
@Mosterd | 14-11-25 | 06:55

