Minstens 69 doden door aardbeving Filipijnen

Tektonisch ongemak

Modellenwedstrijd ruw verstoord

Na een aardbeving van zo'n tien seconden met een kracht van 6,9 gisteravond op het Filipijnse eiland Cebu is het dodental hedenochtend opgelopen tot 69, en een verdere stijging wordt verwacht. Ook zijn er ruim 150 gewonden, waardoor de plaatselijke ziekenhuizen overbelast zijn. Ondanks meerdere naschokken, waarvan de sterkte met een kracht van 6, is er geen tsunamiwaarschuwing afgegeven. Ook bleef het vliegveld gewoon open, waardoor het vliegverkeer van de populaire toeristische bestemming niet gehinderd is. Veel meer beeld na de breek.

@Spartacus | 01-10-25 | 08:30 | 5 reacties

