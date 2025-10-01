Minstens 69 doden door aardbeving Filipijnen
Na een aardbeving van zo'n tien seconden met een kracht van 6,9 gisteravond op het Filipijnse eiland Cebu is het dodental hedenochtend opgelopen tot 69, en een verdere stijging wordt verwacht. Ook zijn er ruim 150 gewonden, waardoor de plaatselijke ziekenhuizen overbelast zijn. Ondanks meerdere naschokken, waarvan de sterkte met een kracht van 6, is er geen tsunamiwaarschuwing afgegeven. Ook bleef het vliegveld gewoon open, waardoor het vliegverkeer van de populaire toeristische bestemming niet gehinderd is. Veel meer beeld na de breek.
A strong offshore earthquake with a preliminary magnitude of 6.9 shook the central Philippines late Tuesday, sending panicked people dashing out into streets, damaging a stone church and prompting a local tsunami warning. pic.twitter.com/GKHcECPheR— The Associated Press (@AP) September 30, 2025
#Philippines— Climate Review (@ClimateRe50366) September 30, 2025
The earthquake damaged buildings and roads, and power was knocked out in some parts of the region. Taal Volcano also erupted. pic.twitter.com/tO9G17eSNe
