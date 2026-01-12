Zeeland veilig, rest in accuut levensgevaar. Code oranje in Friesland, Groningen en Drenthe, code geel elders
BLIJF THUIS OF HOU ANDERHALVE METER AFSTAND
Goedemorgen aan iedereen die het nog vieren kan. Het is: heel erg glad. Groningen, Drenthe en Friesland zijn (in ieder geval tot 11:00) gevallen, elders is de situatie niet veel beter. In Brabant sneuvelde een strooiwagen in het harnas (respect!). Scholieren in het noorden mogen uitslapen, vlakbij Duiven sloeg een auto over de kop. Circa dertig ongelukken, overal minder treinen. Voor de duidelijkheid: het gaat om gladheid die je niet ziet, maar die er wel is, of althans, die er mogelijk wel is, misschien ook wel niet, dat kun je alleen zeker weten door de proef op de som te nemen, en dan is de kans dat je op je kanis gaat weer aanzienlijk. Afijn, let een beetje op elkaar, we rekenen op u.
Update 10.29 Joy to the world, code oranje weg, nu uiteraard nog wel code geel
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
CODE ORANJE én CODE GEEL - Storm Goretti nadert
Één woord: SNEEUWJACHT
Ook erg - CODE ORANJE in Nederland
Komt wel erg dichtbij zo
Opnieuw Code Geel wegens gladheid en mist
Makkers kijk nou uit
CODE GEEL DES DOODS! Onweer, regen en hagel in aantocht
En het is BENAUWD, ook dat nog!
CODE GEEL! Onweer & wind
Code Geel in je broekje
Hele land CODE GEEL: 't is glad
Thuiswerkdagje jongens, de baas is het niet waard
GLAD! Veel ongelukken, N31 dicht
Rustig rijden vrienden & vriendinnen
Glad. Sneeuw! Code geel.
O nee! Niet code geel