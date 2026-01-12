Goedemorgen aan iedereen die het nog vieren kan. Het is: heel erg glad. Groningen, Drenthe en Friesland zijn (in ieder geval tot 11:00) gevallen, elders is de situatie niet veel beter. In Brabant sneuvelde een strooiwagen in het harnas (respect!). Scholieren in het noorden mogen uitslapen, vlakbij Duiven sloeg een auto over de kop. Circa dertig ongelukken, overal minder treinen. Voor de duidelijkheid: het gaat om gladheid die je niet ziet, maar die er wel is, of althans, die er mogelijk wel is, misschien ook wel niet, dat kun je alleen zeker weten door de proef op de som te nemen, en dan is de kans dat je op je kanis gaat weer aanzienlijk. Afijn, let een beetje op elkaar, we rekenen op u.