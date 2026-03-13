(LIVEBLOG IRAN HIER)

Kent u Trouw? Wat een kutkrant is dat zeg. Een krant die nieuws zonder bronvermelding jat van hardwerkende weblogs (en er dan nog zelf ongecontroleerd nepnieuws aan toevoegt, maar hee). En Trouw is niet alleen kut, Trouw is ook nog eens links. Een linkse kutkrant dus. Dat zeggen wij niet, dat zegt Martin Bosma. Tegen Trouw. En nu schrijft Trouw daar niet alleen over (leuk, doen wij ook als iemand ons stom vindt), maar heeft de krant zelfs een klacht (!) ingediend bij de Kamervoorzitter (!) tegen Martin Bosma (!). Als je zo huilie huilie doet. Dan ben je echt een linkse kutkrant. Ho kut. Nou hebben wij het toch gezegd.