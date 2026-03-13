Trouw is een linkse kutkrant
Tweetje hieronder van oud-Telegraafverslaggever Bart Mos
Oh wacht, hierbij dien ik alsnog 8456 klachten in tegen de personen die mij niet te woord wensten te staan omdat ik voor een rechtse kutkrant schreef. pic.twitter.com/22lfX6Iz2A— 𝔹𝕒𝕣𝕥 𝕄𝕠𝕤 🇺🇦 (@BartMos) March 13, 2026
Kent u Trouw? Wat een kutkrant is dat zeg. Een krant die nieuws zonder bronvermelding jat van hardwerkende weblogs (en er dan nog zelf ongecontroleerd nepnieuws aan toevoegt, maar hee). En Trouw is niet alleen kut, Trouw is ook nog eens links. Een linkse kutkrant dus. Dat zeggen wij niet, dat zegt Martin Bosma. Tegen Trouw. En nu schrijft Trouw daar niet alleen over (leuk, doen wij ook als iemand ons stom vindt), maar heeft de krant zelfs een klacht (!) ingediend bij de Kamervoorzitter (!) tegen Martin Bosma (!). Als je zo huilie huilie doet. Dan ben je echt een linkse kutkrant. Ho kut. Nou hebben wij het toch gezegd.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Trouw zet vol in op jonge mensen, dumpt filmrecensent (??)
Gejuich stijgt op uit tienduizenden studentenkamers
Quiz. Waarom zijn Trouw-bejaarden boos op de NPO?
Rage against the machine
WIE wordt de nieuwe redacteur islam van Trouw
Solliciteer inshallah
Martin Bosma FEAUTEAUF*CK
De een nog mooier dan de ander
Leestip. Pastoor sloopt bakerpraatjes Trouw
Papenhaat in de Krant van Smouter
Martin Bosma - Verzamelde Gedichten
bij het afscheid van De Voorzitter
GSTV - De MOORD OP MARTIN in het StamCafé
Juist geen partijpolitiek!