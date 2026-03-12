achtergrond

HOERA het is vandaag de Dag tegen de Internetcensuur

Doe mee

LIVEBLOG IRAN (EN MEER) HIER

HOERA het is vandaag de dag van de gebakken sint-jakobsschelpen maar bijna net zo belangrijk: het is de Internationale Dag tegen de Internetcensuur. Zo'n dag dat websites zelf wel kunnen bepalen of de moord op een BN'er op klaarlichte dag nieuws is i.p.v. dat het staatsjournaal preventief het volk tegen de beelden in bescherming neemt en voor een repo naar Sint-Kutteveen gaat alleen maar om te vragen wat mensen op straat ervan vinden, om dát dan uit te zenden. Zo'n dag dat websites gewoon lekker een beetje kunnen linken naar allerhande meuk die op het internet staat zonder daarvoor te worden aangeklaagd door boomers die ondanks de Ontdekking van het Internet nog steeds een gat in een pampieren magazine knippen om daar de piemel doorheen te steken. Zo'n dag waarop we met hoongelach kijken naar al die (twee) teringduffe Mediahuizen uit België die ZICHZELF in ons pseudopluriforme medialandschap helemaal kapotcensureren. Zo'n dag waarop we gedenken dat fietsenreksnuiters van de EU + aanverwante kudtclubjes zomaar grove beschuldigingen kunnen doen over vermeend nepnieuws. En uiteindelijk is het ook een dag dat we VIEREN dat een paar verongelijkte mevrouwen adverteerders gaan opbellen om een website op te blazen als iets ze niet zint. Maar hey, daar zijn we allemaal beter van geworden. En daarom dus Premium worden van GeenStijl.

STOP CENSUUR. STEUN GEENSTIJL.

Bedrag:

@Mosterd | 12-03-26 | 19:33 | 77 reacties

Reaguursels

