AD zit vuistdik in die hondsbrutale Delta-knapen, zeg maar levende Postcodeloterij-brieven. Nu vreten de meeste mensen liever poep dan dat ze uit de luie stoel moeten opstaan om zo'n colportagekneus af te wimpelen, en de enige mensen die er wel intrappen zijn de mensen die je als baliemedewerker Rabobank ook om hun bankpas + pincode had kunnen vragen, maar dit blijkt een olievlek. De boys van Delta (de coronavariant onder de providers) schelden mensen uit voor 'dom', 'arrogant takkewijf', 'bloedzuigers', en nog veel erger. GSHR heeft Sjors en Sjimmie reeds aangenomen om langs te deuren te gaan met een GeenStijl Premium-abonnement, en mocht u weigeren schelden ze u helemaal de moer. U kunt natuurlijk ook gewoon HIER klikken, omdat u dan bijdraagt aan vrij, onafhankelijk en ongefilterd nieuws zonder dat een ander u dat opdraagt. Groetjes!