Stuk of wat artikelen zo tegen het einde van het jaar over veranderende PMD-regels (plastic, metaal, drankkartons) want daar mogen ineens spuitbussen, koffiecapsules en combinatieverpakkingen bij. Hele wijziging om je troep weggooien makkelijker te maken, er komt zelfs een: Wel/Niet-lijst zodat u niet meer hoeft na te denken. Terwijl het al zo simpel is. Uw afval gooit u namelijk gewoon weg in de prullenbak, in een afvalcontainer of vuilniszak, die dan in een bak zit wat een vuilnisbak vormt, om uw afval in weg te gooien, maar dat kan ook in een prullenmand, los van dat u uw afval kwijt kunt in een kliko of de vuilnis- of pedaalemmer, zo lang u niet vergeet dat er naast een schillenemmer biobakken en papierbakken bestaan voor afval. Ander afval mag dan weer in de glasbak/container, terwijl u de stortbak niet moet uitvlakken natuurlijk. Gelukkig zijn er tevens afvalemmers om afval in te dumpen. Weet u het nu echt niet meer, dan is er altijd wel ergens een vuilnisvat te vinden. Bent u toevallig in de Efteling of is uw naam Geert Wilders? Drie woorden: Holle Bolle Gijs. Als het maar makkelijk blijft, nietwaar? Woont u trouwens in Amsterdam? Vergeet dan al het bovenstaande. U gooit uw afval juist niet in een van bovenstaande bakken, emmers, containers of zakken. Echte Amsterdammers blijven ook in 2026 hun afval gewoon naast, voor, achter of óp de bak/emmer/container/zak pleuren. Succes ermee allemaal!