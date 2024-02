Nou hoera, daar is het jaarlijkse kaartje met de woonlasten per gemeente weer. Lekker interactief voor alle Nederlanders! Is uw gemeente GROEN dan is het nog wel te DOEN, woont u ROOD dan gaat u bijkans DOOD. Wat opvalt is dat het in de goorste gemeente van Nederland (Amsterdam - red) reuze meevalt met de afvalstoffenheffing (+2%), en dat er in het Putje van Nederland (Ter Apel en omstreken) zwaar gedokt moet worden. Zelf checken hoeveel financieelgeld u overhoudt voor energie, kleding, drank & opeetdingen kan hier bij RTLNIEUWS. Een huis uitzoeken in een Groene Gemeente kan daar op FUNDA. Succes.