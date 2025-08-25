achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

CDA: Iedereen een VRIJHEIDSBIJDRAGE dokken om kosten Defensie te dekken

In de naam van Jezus, in de naam van Jezus

Dat zag iedereen natuurlijk al wel aankomen maar het toverwoord van het verkiezingsprogramma van het CDA is: FATSOENLIJK. Een FATSOENLIJK land waarin fatsoenlijke mensen zich inzetten voor andere fatsoenlijke mensen. En aangezien u als fatsoenlijk burger helemaal geen problemen hebt met dubbele belastingdruk kunt u best wel een oorlogsbijdrage leveren, nietwaar? Vrijheid is immers niet vanzelfsprekend, maar ook zeker niet gratis! De vrijheidsbijdrage wordt inkomensafhankelijk (hallo middeninkomens!) en, zo stelt De V.: "Het zal vermoedelijk gaan om een fors bedrag." Samen met Eurobonds en de dienstplicht is het CDA de allerfatsoenlijkste militaristische partij van Nederland. Verder is het allemaal weer lekker regressief, betuttelend en langezwarterokkenzondags; daarom begint de partijnaam ook met een C. Enfin, het allerbelangrijkste punt uit het CDA-programma ziet u hieronder.

Dit dus

Tags: cda, dienstplicht, vrijheidsbijdrage
@Mosterd | 25-08-25 | 11:25 | 525 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.