Dat zag iedereen natuurlijk al wel aankomen maar het toverwoord van het verkiezingsprogramma van het CDA is: FATSOENLIJK. Een FATSOENLIJK land waarin fatsoenlijke mensen zich inzetten voor andere fatsoenlijke mensen. En aangezien u als fatsoenlijk burger helemaal geen problemen hebt met dubbele belastingdruk kunt u best wel een oorlogsbijdrage leveren, nietwaar? Vrijheid is immers niet vanzelfsprekend, maar ook zeker niet gratis! De vrijheidsbijdrage wordt inkomensafhankelijk (hallo middeninkomens!) en, zo stelt De V.: "Het zal vermoedelijk gaan om een fors bedrag." Samen met Eurobonds en de dienstplicht is het CDA de allerfatsoenlijkste militaristische partij van Nederland. Verder is het allemaal weer lekker regressief, betuttelend en langezwarterokkenzondags; daarom begint de partijnaam ook met een C. Enfin, het allerbelangrijkste punt uit het CDA-programma ziet u hieronder.