CDA: Iedereen een VRIJHEIDSBIJDRAGE dokken om kosten Defensie te dekken
In de naam van Jezus, in de naam van Jezus
Dat zag iedereen natuurlijk al wel aankomen maar het toverwoord van het verkiezingsprogramma van het CDA is: FATSOENLIJK. Een FATSOENLIJK land waarin fatsoenlijke mensen zich inzetten voor andere fatsoenlijke mensen. En aangezien u als fatsoenlijk burger helemaal geen problemen hebt met dubbele belastingdruk kunt u best wel een oorlogsbijdrage leveren, nietwaar? Vrijheid is immers niet vanzelfsprekend, maar ook zeker niet gratis! De vrijheidsbijdrage wordt inkomensafhankelijk (hallo middeninkomens!) en, zo stelt De V.: "Het zal vermoedelijk gaan om een fors bedrag." Samen met Eurobonds en de dienstplicht is het CDA de allerfatsoenlijkste militaristische partij van Nederland. Verder is het allemaal weer lekker regressief, betuttelend en langezwarterokkenzondags; daarom begint de partijnaam ook met een C. Enfin, het allerbelangrijkste punt uit het CDA-programma ziet u hieronder.
Dit dus
https://t.co/tqqjbMkZ8l pic.twitter.com/ECR9RFZcnY— Politieke Popcorncast 🍿🍿 (@polpopcorncast) August 25, 2025
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Bassiehof - Zoveel verschil zit er niet tussen Derk Boswijk en Stephan van Baarle
Al oogt de DENK’er betrouwbaarder dan de CDA’er
Bassiehof – De vraag is of Bontenbal fatsoenlijk genoeg is PvdA-GroenLinks uit te sluiten
Of blijkt het toch de rat van Rotterdam
Hoera! VVD nu al vierde partij van Nederland
(en Van Baarle is een Totale Lul)
Fractievoorzitter CDA Amsterdam pleit voor MEER MEER MEER regenboogzebrapaden
Volt met de bijbel, iemand?
GSTV. Geef acht in het Stamcafé
Rats, kuch en plopkappen
PVV weer -4 in peiling, wel veruit grootste partij
40 zetels = meer dan nu