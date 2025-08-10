Een mooie opsteker ook voor Hamas: de islamitische terreurorganisatie won al aan zelfvertrouwen nadat Frankrijk – daarna gevolgd door Groot-Brittannië en Canada - hetzelfde voorstelde. Ze kunnen zich in de tunnels onder Gaza nu extra in de moordenaarshanden wrijven: ook die Nederlandse Derk ‘Kleine Kissinger’ Boswijk bewijst dat een slachtpartij in Israël aanrichten loont.

"Sapristi!", driesvanagte Bassiehof donderdag rond het middaguur. Was vorige week nog de vraag of Henri Bontenbal fatsoenlijk genoeg zou zijn om PvdAGroenLinks uit te sluiten , maakt zijn adjudant Derk Boswijk enkele uren voor het Gaza-debat bekend dat het CDA na decennia gedraaid is: de christen-democraten willen “””Palestina””” erkennen . Een overduidelijke handreiking naar de roodgroene extremisten van Frans Timmermans met wie na de verkiezingen eind oktober mogelijk geregeerd moet worden.

Hamas-bobo Ghazi Hamad loofde namelijk onlangs deze westerse stappen en ziet ze als een beloning voor de door zijn club veroorzaakte verschrikkingen van 7 oktober 2023. Terecht stelde de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gideon Sa’ar op Twitter de vraag aan de Boswijkoïden van deze wereld: "Als je wordt geprezen door iemand zoals dit, wat zegt dat dan over jou?"

Tijdens het debat donderdag was DENK-voorman Stephan van Baarle consequent en tekstvast als altijd, aangevuld met spectaculaire elementen zoals de Netanyahu is Hitler-opmerking en door minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp (NSC) later op de middag toe te voegen: "U heeft bloed aan uw handen."

Bij Van Baarle weet je wat je aan hem hebt. Ondanks zijn vaak verachtelijke standpunten een qua consistente boodschap uitdragen betrouwbare politicus. Hoe anders is het met CDA’er Boswijk. Slechts drie maanden na de aanvallen van Hamas pleitte hij er al voor om Israël te straffen met een boycot van Joodse waar. Stilletjes trok hij in januari 2024 zijn keutel in waarna Van Baarle een motie van dezelfde strekking indiende die vervolgens niet werd gesteund door het CDA. Dus wat het woord van Boswijk waard is, is onduidelijk. Het is nu wachten of hij binnenkort een Erken Palestina-motie indient of deze óók weer aan DENK overlaat.

Hoe belangrijk Boswijk de kwestie vindt, blijkt donderdagmiddag richting het einde van het debat. Wanneer Veldkamp bij het CDA-punt over de erkenning komt en het kabinetsstandpunt herhaalt (op een dag misschien maar zeker niet nu) is Boswijk – als enige van zijn 15 collega’s, zelfs de notoire FvD-spijbelaar Thierry Baudet zit nog aandachtig te luisteren – al een half uur naar huis.

Ook dát is blijkbaar wat het CDA van Henri Bontenbal onder fatsoenlijk verstaat.