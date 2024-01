In het draaiende spinnewiel van historische gebeurtenissen zoals de voorlopige uitspraak van het ICJ en het nieuws over met Nederlands geld betaalde Hamas-VN'ers was er nog een radertje dat driftig een draadje spon. Derk Boswijk had een weekje Israël achter de rug, liet een en ander op zich inwerken en de CDA'er wil nu producten en diensten uit Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever BOYCOTTEN. Net zolang totdat Israël stopt met het nederzettingenbeleid, waarschuwt hij Benjamin Netanyahu via Sven voor de laatste keer. De EU en veel andere landen beschouwen de nederzettingen al jaren als illegaal en daarom zijn er strenge regels: producten uit de 'bezette gebieden' hebben een eigen verplicht etiket dus niet Made in Israel. Ook voert het kabinet een (haperend) ontmoedigingsbeleid voor Nederlandse bedrijven die in de regio zaken willen doen. Maar omdat burgers volgens het CDA te dom zijn om die labels te lezen en een eigen afweging te maken moet er nu dus een boycot komen (Boswijk is gek op dingen verbieden). Ondertussen lossen ze in het clubhuis van Dries van Agt digitale vreugdeschoten in de lucht van plezier. Benieuwd wat minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins Slot (ook CDA) van Boswijks plan gaat zeggen. Het kabinet is namelijk tegen een boycot van producten uit Israël. Het nieuwe CDA onder leiding van Henri Bontenbal denkt daar dus anders over.