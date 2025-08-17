Khamzat domineert DDP, heeft hem 87% van het hele gevecht op de grond onder controle
AND NEW. Edoch: fans teleurgesteld omdat het dus allemaal grondcontrole was, zonder submission en weinig striking
Khamzat Chimaev put on a masterclass 🔥 The former champ DDP had no answers — completely smothered, outpowered & controlled. Pure dominance 👊🐺 #UFC pic.twitter.com/Qkb8EejzFF— Nick Sil ♈️ (@sylvicnickss) August 17, 2025
Hadden we enorm zin in en qua krachtmeting leverde het, want Khamzat was overduidelijk de betere vechter. Maar liefst vijf keer belande Dricus in Khamzats 'crucifix'-positie en kreeg hij het daar te verduren. Maar qua entertainmentwaarde viel het volgens de fans tegen, zozeer zelfs dat de scheids de twee een keer op de grond uit elkaar haalde en weer tegenover elkaar zetten (wat best vreemd is). Want hoe technisch verfijnd en onvoorstelbaar knap Khamzats grondcontrole ook was, het oogt behalve voor kenners niet als brood en spelen. Maar goed, is ONZE REINIER DE RIDDER als volgende tegen de Tsjetsjeense Zweed uit Dubai?
Hele gevecht
Khamzat Chimaev vs Dricus Du Plessis - FULL FIGHT pic.twitter.com/elTwFEl7xo— Boxing Massacre (@BoxingMassacre) August 17, 2025
Wel echt knap ja
😱📊 Khamzat Chimaev’s control time throughout his championship fight with Dricus Du Plessis was 21 minutes & 40 seconds.— Home of Fight (@Home_of_Fight) August 17, 2025
That’s 86.7% of a five-round fight - and he was the challenger… pic.twitter.com/71adD1RF84
Wel vermakelijk: Michael Venom Page
MVP is hands down the most entertaining fighter in the division #UFC319— Bovada (@BovadaOfficial) August 17, 2025
pic.twitter.com/LHApj7tW93
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Reinier de Ridder wint eerste UFC Main Event tegen legende Robert Whittaker
Het vleesgeworden VOC-schip (dossier) doet het opnieuw, en staat daarmee nu op 4/4 overwinningen binnen de UFC
UFC. Ilia Topuria KO't met Charles Oliveira derde publiekslieveling op rij, is Lightweight Champion
De in Duitsland geboren Spaanse Georgiër (wiki) is gewoon niet te stoppen
Reinier de Ridder wint derde UFC-gevecht, TKO't ongeslagen Bo Nickal, daagt Sean Strickland uit
Verdomme doet-ie het WÉÉR en dit keer niet eens per submission maar KO/TKO met knuisten en knie
Zuid-Afrikaan Dricus Du Plessis vernietigt Sean Strickland, wil nu Pereira, maar krijgt Khamzat
"The Dutch guy" wordt-ie soms genoemd
Reinier de Ridder WINT UFC MAIN CARD-debut tegen Kevin Holland in eerste ronde per RNC
Een body triangle met rear naked choke door een zwarte band BJJ, ja dan is het echt voorbij
Tweevoudig One Champion-kampioen (en GeenStijl-lezer) Reinier de Ridder tekent bij UFC
Joh gun de minst mannelijke GeenStijl-lezer ook eens een verzetje
Alex Pereira's KO vanuit elke hoek in het Stamcafé
Ja dit is een vechtsportweblog en vrouwenvoetbal is dubbelop
WAT. Sean Strickland verslaat Izzy, is nieuwe UFC Middleweight Champion
Stats, odds, experts en verleden, het heden blijft een raadsel