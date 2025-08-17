achtergrond

Khamzat domineert DDP, heeft hem 87% van het hele gevecht op de grond onder controle

AND NEW. Edoch: fans teleurgesteld omdat het dus allemaal grondcontrole was, zonder submission en weinig striking

Hadden we enorm zin in en qua krachtmeting leverde het, want Khamzat was overduidelijk de betere vechter. Maar liefst vijf keer belande Dricus in Khamzats 'crucifix'-positie en kreeg hij het daar te verduren. Maar qua entertainmentwaarde viel het volgens de fans tegen, zozeer zelfs dat de scheids de twee een keer op de grond uit elkaar haalde en weer tegenover elkaar zetten (wat best vreemd is). Want hoe technisch verfijnd en onvoorstelbaar knap Khamzats grondcontrole ook was, het oogt behalve voor kenners niet als brood en spelen. Maar goed, is ONZE REINIER DE RIDDER als volgende tegen de Tsjetsjeense Zweed uit Dubai?

Hele gevecht

Wel echt knap ja

Wel vermakelijk: Michael Venom Page

Tags: UFC, DDP, Khamzat
@Spartacus | 17-08-25 | 14:30 | 83 reacties

Reaguursels

