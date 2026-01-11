achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

LIVE - SCHIPHOL DOET HET WEER

hoera

En dan nu het goede nieuws in deze barre winter. Onze -kuch- nationale trots luchthaven Schiphol doet het weer. Het is weer business as usual. Geen vluchten geschrapt, niemand meer op een veldbedje, er is weer stroom & de de-icing vloeistof KLOTST tegen de plinten op. Hoera! MAARRR beste mensen, er is ook slecht nieuws. Bij Maurice de Hond uiteraard. ALLES STORT BINNENKORT IN! We zijn de sjaak, allemaal. Schiphol/KLM-gedoetje was slechts een prelude. De problemen bij KLM zijn daarom geen incident. Ze zijn een voorbode van een periode van toenemende instabiliteit waarin bestaande structuren steeds vaker zullen falen. Wie dat nu nog niet ziet, zal het binnenkort onvermijdelijk ervaren. LEES VERDER.

Update: hele nacht LANDELIJK CODE ORANJE.

Tags: klm, schiphol, gedoe, winter
@Pritt Stift | 11-01-26 | 13:37 | 110 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Internationale Dag van de Post in het StamCafé

Het ging allemaal mis toen de brievenbussen oranje werden

@Mosterd | 09-10-25 | 22:00 | 392 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.