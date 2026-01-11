LIVE - SCHIPHOL DOET HET WEER
hoera
En dan nu het goede nieuws in deze barre winter. Onze -kuch- nationale trots luchthaven Schiphol doet het weer. Het is weer business as usual. Geen vluchten geschrapt, niemand meer op een veldbedje, er is weer stroom & de de-icing vloeistof KLOTST tegen de plinten op. Hoera! MAARRR beste mensen, er is ook slecht nieuws. Bij Maurice de Hond uiteraard. ALLES STORT BINNENKORT IN! We zijn de sjaak, allemaal. Schiphol/KLM-gedoetje was slechts een prelude. De problemen bij KLM zijn daarom geen incident. Ze zijn een voorbode van een periode van toenemende instabiliteit waarin bestaande structuren steeds vaker zullen falen. Wie dat nu nog niet ziet, zal het binnenkort onvermijdelijk ervaren. LEES VERDER.
Update: hele nacht LANDELIJK CODE ORANJE.
Reaguursels
