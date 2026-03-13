Man stelt alleen maar vragen over verkiezingsposters
Maatschappelijke discussie, wij houden ervan
FOTO (ANP) - Niet (per se) de posters uit de mail
Belangrijke mail over een belangrijke discussie.
Beste redactie,
Is het jullie al opgevallen dat de meeste mensen, die met hun kop op verkiezingsposters staan, een dikke kop hebben?
Mij viel het wel op namelijk.
Ook bij het scrollen op Insta, zie je ook vaak alleen maar dikzakken een dom dansje doen.
We weten dat de meest voorkomende namen Jan en Karin zijn, maar wat zou het gemiddelde BMI zijn?
Met vriendelijke groeten,
[NAW & BMI afzender bekend]
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
