TK LIVE - Debat over de Verkiezingsuitslag

we gaan beginnennnn

Tunen we nu in op de Livestream des Vaderlands voor het belangrijke debat over uitslag van de verkiezingen. Zoals u weet heeft niemand de verkiezingen gewonnen, behalve dan Dilan Jeweetzellüf-Hysterieus (foto), die met een geniale move zowel Greet als Frenske uitschakelde, waardoor Nederland nu in een ellenlange formatie, ellenlange patstelling en ellenlange ellende wordt gestort, zodat we over twee jaar wederom naar het stemhokje mogen. Tot groot genoegen van de asiel-, migratie-, huur-, pensioen- energie- en ambtenarenlobby's (lees: vvd) die dit land al 17 jaar in een wurggreep houden. Sprekerslijst is ietwat gehusseld - we krijgen nu DJ Jopie en Lady Lidewij Guinevère zo mogelijk nog voor het middaguur, en Sjimmie Dijk en Laurens Lulijzer ergens rond de thee. Die clown in Vak K is trouwens Wouter Koolmees, dus de treinen doen het wel vandaag. FIJNE DAG!

Tags: debat, verkiezingen, uitslag
@Pritt Stift | 13-11-25 | 10:10 | 11 reacties

