achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

TK Live - Het Grote Buma Informatie Debat

met die saaie voorzitter ook...

Tunen we NU in op de Staatszender voor een mopje parlementair rollenbollen over die schitterend verlopen informatietijd olv informateur Sybrand van Haersma Buma. De grietman van Leeuwarden mag nog 1 x shinen in Den Haag alvorens terug te keren naar de Fryske coke capital van Nederland en aldaar de voorbereidingen te treffen voor de Elfstedentocht van februari 2026. We beginnen met Rob Jetten (D66) en de 100 interrupties over de Tien Steden die er nog steeds niet zijn, daarna de heer Wilders met zijn metaforische staatsgreep en dan komen we al snel bij de heer Jesse-Jank Klaver, die heel hard gaat HUILEN. Smullen. Sprekerslijst na de break. LIVESTREAM
VIDEO: Wilders en Jetten botsen
Oprjochte LOL @ Joost

Tags: buma, informateur, debat
@Pritt Stift | 10-12-25 | 12:57 | 201 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.