TK Live - Het Grote Buma Informatie Debat
met die saaie voorzitter ook...
Tunen we NU in op de Staatszender voor een mopje parlementair rollenbollen over die schitterend verlopen informatietijd olv informateur Sybrand van Haersma Buma. De grietman van Leeuwarden mag nog 1 x shinen in Den Haag alvorens terug te keren naar de Fryske coke capital van Nederland en aldaar de voorbereidingen te treffen voor de Elfstedentocht van februari 2026. We beginnen met Rob Jetten (D66) en de 100 interrupties over de Tien Steden die er nog steeds niet zijn, daarna de heer Wilders met zijn metaforische staatsgreep en dan komen we al snel bij de heer Jesse-Jank Klaver, die heel hard gaat HUILEN. Smullen. Sprekerslijst na de break. LIVESTREAM
VIDEO: Wilders en Jetten botsen
Oprjochte LOL @ Joost
"Buma, de eerste deblokkeer-Fries." Joost Eerdmans (JA21), Nationale Vergaderzaal, woensdag 10 december 2025.— Bas Paternotte (@baspaternotte) December 10, 2025
Rob Jetten en Geert Wilders botsen: ‘U moet niet liegen daarover!’ https://t.co/TYDGzrtJsc— Geert Wilders (@geertwilderspvv) December 10, 2025
