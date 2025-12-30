achtergrond

Britse politie eindelijk ogen op de bal: 'Vrijmetselaars in de gelederen MOETEN zich bekendmaken'

Dat land is gewoon een grote culturele dwangneurose

De clowneske achterlijkheid is daar gewoon niet bij te houden. Dat land is cultuurbreed bevangen door wat in psychoanalytische termen 'verlegging' heet: een neurotisch verdedigingsmechanisme waarmee Het Probleem naar een ander object verlegd wordt, omdat de erkenning van het werkelijke probleem te ontregelend, en daarmee te bedreigend is. Maar ook de overtreffende trap, namelijk regelrechte omkering ('reactieformatie' genaamd), waarmee in plaats van het werkelijke probleem enkel nog het regelrecht tegenovergestelde verkondigd wordt, kun je aan de Britten overlaten. Bijvoorbeeld in dit gemeente-filmpje over seksuele straatintimidatie waar alle daders blank, de redder Pakistaans en alle slachtoffers van kleur zijn.

Die vrijmetselaars altijd!

Heel Belangrijk

Tags: Engeland, vrijmetselaars, politie
@Spartacus | 30-12-25 | 12:45 | 332 reacties

