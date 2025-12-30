Britse politie eindelijk ogen op de bal: 'Vrijmetselaars in de gelederen MOETEN zich bekendmaken'
Dat land is gewoon een grote culturele dwangneurose
We will robustly defend our decision to require officers and staff to declare if they are Freemasons.— Metropolitan Police (@metpoliceuk) December 29, 2025
Our response to the decision by the Grand Lodge of England to seek an injunction blocking the implementation of the policy is below. pic.twitter.com/TaajGFpbW2
De clowneske achterlijkheid is daar gewoon niet bij te houden. Dat land is cultuurbreed bevangen door wat in psychoanalytische termen 'verlegging' heet: een neurotisch verdedigingsmechanisme waarmee Het Probleem naar een ander object verlegd wordt, omdat de erkenning van het werkelijke probleem te ontregelend, en daarmee te bedreigend is. Maar ook de overtreffende trap, namelijk regelrechte omkering ('reactieformatie' genaamd), waarmee in plaats van het werkelijke probleem enkel nog het regelrecht tegenovergestelde verkondigd wordt, kun je aan de Britten overlaten. Bijvoorbeeld in dit gemeente-filmpje over seksuele straatintimidatie waar alle daders blank, de redder Pakistaans en alle slachtoffers van kleur zijn.
Die vrijmetselaars altijd!
BBC: "Vijf Rotherham-slachtoffers ook verkracht door meerdere politieagenten" https://t.co/R426WA9Vlg— GeenStijl (@geenstijl) July 30, 2025
Heel Belangrijk
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
ZoekZoek: Kopschoppers Orlando, Egilio en Kenley
Jantje, Pietje en Klaasje waren er ff niet
De toekomst onder GroenLinks-PvdA in 12 seconden
Deze kop is alleen kort door de bocht als je de bocht niet aan zag komen
Gaat Goed. Politie laat steeds meer aangiften liggen, vorig jaar 45.000 stuks
FOTO: Staat van de politie (symbolische staat hè)
Politie schiet verdachte van beroving dood bij McDonald's Capelle aan den IJssel
'Fatbike gestolen door groep mensen'
ME wil nieuw wapen na rellen Den Haag
zo is het niet leuk meer
Britse komiek Graham Linehan gearresteerd op Heathrow Airport wegens 3 trans-tweets, krijgt Twitterverbod
Britser wordt een bericht eigenlijk niet uit het land van Keir Starmer Child Harmer