De digitaliseringsslag, wie maakte hem niet? Gingen we niet allemaal braaf van Nokia, naar BlackBerry en toen naar Apple en daarna naar Android om via Apple weer terug te keren bij Android zodat we Apple konden afzeiken? Nou, die slag hebben politie en OM gemist, zo vertelt justitieel duo Janny Knol en Rinus Otte de Volkskrant. Bij onze geweldsmonopolisten en strafvervolgers is de Commodore 64 de nieuwste aanwinst, heeft nog nooit iemand van smartphones gehoord en denken ze dat TikTok een tijdbom is, Telegram ook echt een telegram, snapchat een verklarende folder om het fenomeen 'chat' te snappen en WhatsApp een verklarende folder om het fenomeen 'App' te snappen. Goed, alle gekheid op een stokje, cybercriminaliteit neemt toe, en komt niet alleen uit Russische hoek. Online oplichting, online (seksueel) misbruik, online afpersing en on line verwarring zijn immense problemen waar een up-to-date politieapparaat en een digitaal operationeel OM tegenover moeten staan, die niet zomaar gehackt kunnen worden. Roepen Knol en Otte meteen: GEEF GELD. Maar misschien is het een idee om van staatswege alle Dave Maaslands van Nederland uit hun zolderkamertjes te ontvoeren en ze de vaderlandse ICT eens grondig te laten updaten. Ga daar nou eerst eens mee aan de slag Knol en Otte, zul je zien dat die digitaliseringsslag vanzelf volgt.