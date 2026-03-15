We zitten op dag 2 van week 3 van het conflict. Gisteren vroeg Trump, die nadrukkelijk nog geen zin heeft om met Iran over een deal te praten, om militaire hulp van bondgenoten bij het zooitje dat de Straat van Hormuz inmiddels is. Die bondgenoten zijn vooralsnog niet happig. Wie zich wel behulpzaam opstelt in de Iran-oorlog is Oekraïne, maar Zelensky is volgens Trump 'the last person we need help from'. Daar denkt Netanyahu anders over, die wil naar verluidt in gesprek met de Oekraïeners over nieuwe interceptors voor de iron dome. Daarvan zou Israël er onderhand niet meer al te veel hebben, zeker sinds Iran vaker clustermunitie gebruikt. Het schieten op Israël ging vannacht volop door en ook in Iran ging het vannacht en vanochtend weer los. In Teheran lijkt het belangrijke onderzoekscentrum van de Iraanse ruimtedienst dat gisteren werd aangevallen volledig in de lucht te zijn gegaan. De Revolutionaire Garde heeft inmiddels beloofd Netanyahu te zullen doden. Waarvan akte. We gaan weer monitoren.

Update 09:43 - De VS hebben de identiteiten bekendgemaakt van de 6 militairen die omkwamen bij de crash van de KC-135 Stratotanker, afgelopen donderdag.

Update 09:53 - Iran blijft mikken op landen in de regio. Vanmorgen lijkt een raket/drone te zijn ingeslagen bij de Sheikh Isa Air Force Base in Bahrein. Iraanse BuZa-minister Abbas Araghchi beweert bij hoog en bij laag dat die aanvallen op burgers in buurlanden weleens werk van Israël en de VS zouden kunnen zijn.

Update 10:49 - Iran's Ali Lariekoekjani zegt dat de VS een nieuwe 9/11 aan het voorbereiden is. "Iran is fundamentally opposed to such terrorist programs and has no war with the American people."

Update 11:02 - Beeld van ENORME rookpluimen in Hamadan, West-Iran, zou gaan om zware bombardementen op Revolutionaire Garde- en de Basij-doelen. Ook nieuw POV-beeld van een Amerikaanse MQ-9 die een Iraanse drone opblaast.

Update 11:12 - Hezbollah-raketten onderschept boven Nahayira, Israël (vuurwerkbeelden hier). Overigens is het nog maar de vraag in hoeverre het klopt dat de bodem van de interceptor-voorraad van Israël daadwerkelijk in zicht komt, minister Katz ontkent.

Update 11:23 - Twee Israeli's lichtgewond bij de laatste Iraanse raketaanval. Ging om een inslag van clustermunitie.

Update 11:28 - IDF geeft beelden vrij van luchtaanvallen op een Iraanse drone-opslag (en vluchtende soldaten).

Update 11:32 - Voor de liefhebber. CENTCOM-plaatjes van de A-10 Thunderbolt/Warthog tijdens operatie Epic Fury.

Update 11:53 - Bewakingscamerabeeld van het neerploffen van clustermunitie op een straat in Israël. Komt toch nog best hard aan.

Update 12:01 - Israël zegt tot nu toe 7 commandanten van de Iraanse Quds Force te hebben gedood in Libanon en 17 van de Quds' 20 vrachtvliegtuigen te hebben verwoest.

Update 12:06 - The Telegraph schrijft dat het Verenigd Koninkrijk mogelijk duizenden drones naar het Midden-Oosten gaat brengen om te helpen met de luchtafweer. Starmer overweegt het sturen van een marineschip naar de straat van Hormuz, maar is daar nog niet over uit.

Update 12:33 - Weer schade in Israël door een Iraanse raket met clustermunitie. Appartementencomplex geraakt. 1 man gewond door glasscherven.

Update 12:40 - Iran zegt dat het nu ook Sejjil-raketten (vaste brandstof) inzet bij de aanvallen. Die kunnen een stuk sneller worden afgevuurd dan raketten met vloeibare brandstof, maar Iran heeft er minder.

Update 12:45 - Revolutionaire Garde beweert 'Israëlische commandocentra en infrastructuur' te hebben geraakt. Dat lijkt vooralsnog: Sterk.

Update 12:53 - Amerikaanse inlichtingenbronnen melden aan CBS dat Ali Khamenei grote bedenkingen had bij zijn zoon Mojtaba als mogelijke opvolger 'because he was perceived as not very bright'. Toch leuke juice.

Update 13:02 - Tweede gewonde gemeld bij de clustermunitie-inslag in het Israëlische appartementencomplex. Beide gewonden mannen op leeftijd, geen ernstige verwondingen.