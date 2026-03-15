LIVEBLOG 33. Door Trump gevraagde hulp van andere landen bij Straat van Hormuz blijft uit, ruimteonderzoekscentrum Teheran verwoest bij aanval
Liveblog 32 hier
WATCH: Iran’s Space Research Centre in west Tehran has been heavily damaged by Israeli-US strikes.— Clash Report (@clashreport) March 15, 2026
The facility is a key hub for Iran’s satellite and intelligence-mapping research.
We zitten op dag 2 van week 3 van het conflict. Gisteren vroeg Trump, die nadrukkelijk nog geen zin heeft om met Iran over een deal te praten, om militaire hulp van bondgenoten bij het zooitje dat de Straat van Hormuz inmiddels is. Die bondgenoten zijn vooralsnog niet happig. Wie zich wel behulpzaam opstelt in de Iran-oorlog is Oekraïne, maar Zelensky is volgens Trump 'the last person we need help from'. Daar denkt Netanyahu anders over, die wil naar verluidt in gesprek met de Oekraïeners over nieuwe interceptors voor de iron dome. Daarvan zou Israël er onderhand niet meer al te veel hebben, zeker sinds Iran vaker clustermunitie gebruikt. Het schieten op Israël ging vannacht volop door en ook in Iran ging het vannacht en vanochtend weer los. In Teheran lijkt het belangrijke onderzoekscentrum van de Iraanse ruimtedienst dat gisteren werd aangevallen volledig in de lucht te zijn gegaan. De Revolutionaire Garde heeft inmiddels beloofd Netanyahu te zullen doden. Waarvan akte. We gaan weer monitoren.
Update 09:43 - De VS hebben de identiteiten bekendgemaakt van de 6 militairen die omkwamen bij de crash van de KC-135 Stratotanker, afgelopen donderdag.
Update 09:53 - Iran blijft mikken op landen in de regio. Vanmorgen lijkt een raket/drone te zijn ingeslagen bij de Sheikh Isa Air Force Base in Bahrein. Iraanse BuZa-minister Abbas Araghchi beweert bij hoog en bij laag dat die aanvallen op burgers in buurlanden weleens werk van Israël en de VS zouden kunnen zijn.
Update 10:49 - Iran's Ali Lariekoekjani zegt dat de VS een nieuwe 9/11 aan het voorbereiden is. "Iran is fundamentally opposed to such terrorist programs and has no war with the American people."
Update 11:02 - Beeld van ENORME rookpluimen in Hamadan, West-Iran, zou gaan om zware bombardementen op Revolutionaire Garde- en de Basij-doelen. Ook nieuw POV-beeld van een Amerikaanse MQ-9 die een Iraanse drone opblaast.
Update 11:12 - Hezbollah-raketten onderschept boven Nahayira, Israël (vuurwerkbeelden hier). Overigens is het nog maar de vraag in hoeverre het klopt dat de bodem van de interceptor-voorraad van Israël daadwerkelijk in zicht komt, minister Katz ontkent.
Update 11:23 - Twee Israeli's lichtgewond bij de laatste Iraanse raketaanval. Ging om een inslag van clustermunitie.
Update 11:28 - IDF geeft beelden vrij van luchtaanvallen op een Iraanse drone-opslag (en vluchtende soldaten).
Update 11:32 - Voor de liefhebber. CENTCOM-plaatjes van de A-10 Thunderbolt/Warthog tijdens operatie Epic Fury.
Update 11:53 - Bewakingscamerabeeld van het neerploffen van clustermunitie op een straat in Israël. Komt toch nog best hard aan.
Update 12:01 - Israël zegt tot nu toe 7 commandanten van de Iraanse Quds Force te hebben gedood in Libanon en 17 van de Quds' 20 vrachtvliegtuigen te hebben verwoest.
Update 12:06 - The Telegraph schrijft dat het Verenigd Koninkrijk mogelijk duizenden drones naar het Midden-Oosten gaat brengen om te helpen met de luchtafweer. Starmer overweegt het sturen van een marineschip naar de straat van Hormuz, maar is daar nog niet over uit.
Update 12:33 - Weer schade in Israël door een Iraanse raket met clustermunitie. Appartementencomplex geraakt. 1 man gewond door glasscherven.
Update 12:40 - Iran zegt dat het nu ook Sejjil-raketten (vaste brandstof) inzet bij de aanvallen. Die kunnen een stuk sneller worden afgevuurd dan raketten met vloeibare brandstof, maar Iran heeft er minder.
Update 12:45 - Revolutionaire Garde beweert 'Israëlische commandocentra en infrastructuur' te hebben geraakt. Dat lijkt vooralsnog: Sterk.
Update 12:53 - Amerikaanse inlichtingenbronnen melden aan CBS dat Ali Khamenei grote bedenkingen had bij zijn zoon Mojtaba als mogelijke opvolger 'because he was perceived as not very bright'. Toch leuke juice.
Update 13:02 - Tweede gewonde gemeld bij de clustermunitie-inslag in het Israëlische appartementencomplex. Beide gewonden mannen op leeftijd, geen ernstige verwondingen.
A U.S. Air Force B-52 Stratofortress takes off for a night mission during Operation Epic Fury. Strikes from U.S. forces continue to be unpredictable, dynamic, and decisive. pic.twitter.com/LU9zogVy7C— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 15, 2026
An Iranian drone/missile reportedly hit Sheikh Isa Air Force Base in Bahrain this morning, starting a fire in the vicinity of the main base area.— OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 15, 2026
U.S. President Donald Trump tells NBC News that Iran is ready to negotiate a ceasefire but he's not ready to make a deal because "because the terms aren’t good enough yet." pic.twitter.com/yoa85Nksyl— Open Source Intel (@Osint613) March 14, 2026
The six killed in U.S. military plane crash during Iran war:— Open Source Intel (@Osint613) March 15, 2026
- Maj. John A. Klinner, 33.
- Capt. Ariana G. Savino, 31.
- Tech. Sgt. Ashley B. Pruitt, 34.
- Capt. Seth R. Koval, 38.
- Capt. Curtis J. Angst, 30.
- Tech. Sgt. Tyler H. Simmons, 28. pic.twitter.com/nTE7uxvgTU
Dit gebruik van FPV-drones is dus nieuw
For the first time, an Iranian-backed militia has carried out an FPV drone attack in Iraq, an incredibly dangerous new development.— OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 14, 2026
Seen here, the FPV munition flies around Victory Base near Baghdad International Airport before slamming into a building. pic.twitter.com/yNugU8iQVL
Als al je vrienden oorlogje spelen en jij niet mee mag doen
Kim Jong Un, accompanied by his daughter Kim Ju Ae, observed a live-fire test of multiple rocket launch systems on Saturday.— Clash Report (@clashreport) March 15, 2026
North Korea said the test demonstrated its deterrence capability and its ability to strike targets up to 420 km away, potentially with tactical nuclear… pic.twitter.com/FbCky7eiZt
Dit wil je ook lezen
LIVE DEBAT! Geert Wilders pakt Jesse Klaver aan
"De mensen in Iran niet geholpen zijn met dit soort ayatollahteksten die u houdt."
LIVEBLOG 25. Afgelopen nacht was Teheran 'hel', het wordt nog erger: 'Vandaag meest intense aanvallen'
Het is en blijft uitermate ongezellig
De duurste Paradisokaartjes ooit in het StamCafé
Plus gratis LIVEBLOG Iran (v.l.n.r Ronnie Wood en Ronnie Wood)