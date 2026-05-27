Liveblog oorlog Iran. Toegang tot internet in Iran gedeeltelijk hersteld, 'Hamasleider Mohammed Odeh gedood door Israël'
De stilte na de storm in liveblog 127, nummer 126 las u hier
🫶 Welcome back #Iran! Metrics show a further rise in connectivity as mobile networks and other segments are reconnected to the global internet:— NetBlocks (@netblocks) May 26, 2026
• Filternet remains in place but can be worked around
• WhatsApp now restricted, requiring circumvention
• Some users still offline pic.twitter.com/8vtc9hT1pR
Na de opmerkelijke doorbreking van de stilte voor de daadwerkelijke storm in de vorm van Amerikaanse 'defensieve aanvallen' is daar nu al snel weer de stilte ná (en mogelijk voor een nieuwe) storm. Trump herhaalt nog maar eens dat hij geen credits van de media krijgt voor het Amerikaanse uitstapje naar Iran, maar misschien moet de president Fox News gewoon een keer proberen (of gewoon een keertje vrolijk zijn, over zijn blakende gezondheid bijvoorbeeld!). Opvallend aan de storm van gisteren is wel dat Iran, afgezien van een kort statement met wat dreigende taal, niet heeft gereageerd/teruggeslagen, lijkt een teken dat Iran toch ook echt graag een deal wil sluiten met de VS.
Wat de vooruitgang richting die deal vooralsnog lijkt te bemoeilijken zijn Israëlische aanvallen in Libanon, die zich wat de VS betreffen zeker niet op Beiroet mogen concentreren. Dat is echter wel al te makkelijk buiten Hezbollah gerekend, want de terroristenclub viel vannacht bijvoorbeeld het noorden van Israël aan. De Times of Israel meldt ondertussen op basis van Gazaanse bronnen dat aan het front in Gaza de Hamasleider Mohammed Odeh, die op 7 oktober 2023 hoofd van de inlichtingen van Hamas was, is gedood. Toch weer een grote vis en een van de verantwoordelijken voor die gruwelijke aanslag opgespoord en gepakt.
Er is meer goed nieuws want na bijna drie maanden hebben de Iraniërs weer gedeeltelijk toegang tot internet. Dat wil zeggen een zeer gekuiste versie met nog altijd actieve filters die wel goeddeels omzeild kunnen worden. Zeker nog niet iedereen heeft die toegang, maar er is iets van licht aan het einde van de pikdonkere tunnel. En daarmee gaan we gewoon weer LIVE.
Update 09:44 - De IDF valt in Libanon ook buiten de afgebakende veiligheidszone doelen aan, volgens Netanyahu om 'strategische posities' in te nemen.
Update 09:49 - Daar gaat-ie: beeld van het moment waarop Hamasleider Mohammed Odeh richting 72 maagden wordt gestuurd.
Sfeer!
A U.S. Air Force F-22 Raptor stealth fighter is refueled by a KC-135 Statotanker while flying over the Middle East. pic.twitter.com/jK7vOVE353— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 26, 2026
Israëlische aanval in Libanon
The Israeli Air Force carried out airstrikes on the town of Sohmor in Lebanon’s western Beqaa region.— OSINTWarfare (@OSINTWarfare) May 26, 2026
Large secondary explosions and shockwaves were observed across the area, caused by cook-offs after the strikes hit a munitions depot. pic.twitter.com/yZvPKcJUqG
