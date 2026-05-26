Dit is nou mooi mensen. Eindelijk gaat het in Den Haag eens over iets belangrijks, namelijk wat Gidi Markuszower heeft gezegd over maximaal geweld en omvolking. Dat over maximaal geweld heeft Gidi Markuszower alweer teruggenomen, maar dat mag de pret niet drukken natuurlijk. Eerst gaat Jesse Klaver iets zeggen over wat Gidi Markuszower heeft gezegd over maximaal geweld en omvolking. Dan gaat Jan Paternotte iets zeggen over wat Gidi Markuszower heeft gezegd over maximaal geweld en omvolking. Dan gaat Laurens Dassen (wie? Laurens Dassen) iets zeggen over wat Gidi Markuszower heeft gezegd over maximaal geweld en omvolking. Dan gaat Stephan van Baarle iets zeggen over wat Gidi Markuszower heeft gezegd over maximaal geweld en omvolking. Dan gaat Esther Ouwehand iets zeggen over wat Gidi Markuszower heeft gezegd over maximaal geweld en omvolking genocide. Dan gaat Joost Eerdmans iets zeggen over wat Gidi Markuszower heeft gezegd over maximaal geweld en omvolking. Dan gaat Jan Struijs iets zeggen over wat Gidi Markuszower heeft gezegd over maximaal geweld en omvolking. Dan gaat Ruben Brekelmans iets zeggen over wat Gidi Markuszower heeft gezegd over maximaal geweld en omvolking. Dan gaat Caroline van der Plas iets zeggen over wat Gidi Markuszower heeft gezegd over maximaal geweld en omvolking. Dan gaat Lidewij de Vos iets zeggen over wat Gidi Markuszower heeft gezegd over maximaal geweld en omvolking. Dan gaat Jimmy Dijk iets zeggen over wat Gidi Markuszower heeft gezegd over maximaal geweld en omvolking. Dan gaat Mirjam Bikker iets zeggen over wat Gidi Markuszower heeft gezegd over maximaal geweld en omvolking. Dan gaat Mona Keijzer iets zeggen over wat Gidi Markuszower heeft gezegd over maximaal geweld en omvolking. Dan gaat Gidi Markuszower iets zeggen over wat Gidi Markuszower heeft gezegd over maximaal geweld en omvolking, waar Gidi Markuszower eerder ook al iets over heeft gezegd, en getwitterd, en gezegd, wat het allemaal wel heel erg meta maakt. Dan krijgen we nog Henri Bontenbal en Chris Stoffer, en daarna nog Rob Jetten, Bart van den Brink en David van Weel. Die mogen ook iets zeggen over wat Gidi Markuszower heeft gezegd over maximaal geweld en omvolking. En dan kan het Acht Uur Journaal nog mooi iets vertellen over wat Gidi Markuszower heeft gezegd over maximaal geweld en omvolking. Livestream na de breek.