Maar donderdagavond hangt de vlag er heel anders bij. Een asieldebat met Bart van den Brink (CDA) loopt uit. “Dat is een belangrijk onderwerp en een wetsbehandeling, dus daar moet ook alle tijd voor zijn”, zegt Klaver plechtig in een door hemzelf aangevraagde regeling van werkzaamheden. Met succes weet hij ‘zijn’ debat naar komende dinsdag te verplaatsen.

Precies die ingebakken terughoudendheid was de reden dat afgelopen dinsdag Stephan van Baarle (DENK) niét en PvdAGL-voorman Jesse Klaver wél een meerderheid kreeg voor een debat over de recente uitspraken van Gidi Markuszower. Klaver richtte in tegenstelling tot Van Baarle zijn debataanvraag niet op de persoon Markuszower (op Twitter was Klavers toon anders ) maar op ‘het normaliseren van geweld in politiek en samenleving’. Dat werkte, het debat ging met die titel in de agenda voor donderdag 19.00 uur. Klaver had in tegenstelling tot Van Baarle het spel als een pro gespeeld .

Kamerleden zijn grofweg op aarde om het kabinet van dienst te controleren en bij te sturen, hun kiezers te vertegenwoordigen en te stemmen . Over elkaar debatteren doen ze liever niet; 150 Kamerleden hebben nu eenmaal te veel vingers die naar elkaars hypocrisie kunnen wijzen. Het zelfrecenseren blijft dus doorgaans beperkt tot debatten over de eigen begroting, het menu in het Kamerrestaurant en De Renovatie.

Dan gebeurt er iets opmerkelijks. Nadat Klaver om 19:01 uur is uitgesproken, wordt dat belangwekkende debat met Van den Brink meteen hervat. Maar zo’n twintig minuten later is het alweer afgelopen en om 19:23 uur hamert Kamervoorzitter Thom van Campen de vergaderdag af en is het Pinksterweekeinde voor hem en zijn collega’s begonnen. “Je hebt het debat laten uitstellen omdat je het Achtuurjournaal niet meer zou halen met een snedige quote, Jesse”, mompelt Bassiehof.

Want het debat kan komende dinsdag explosief en dus videogeniek worden vanwege de - naast Markuszower en zijn (inmiddels meermaals teruggenomen) uitspraken - keur aan onderwerpen die mogelijk de revue gaan passeren. Zo lag het partijbureau van D66 in korte tijd tweemaal letterlijk onder vuur en kan BBB zich beklagen over het sepot van de extreemlinkse activist die hún hoofdkwartier in brand wilde steken. FvD zal niet nalaten terecht te verwijzen naar de twee aanslagen op Thierry Baudet en de vermoedelijk afwezige Geert Wilders wordt al ruim 20 jaar beveiligd vanwege het islamitisch geweld in politiek en samenleving.

Loosdrecht, maar ook de gebeurtenissen gisteren op Utrecht CS zullen aan de orde komen. Nadat het spoor was lamgelegd raakten de XR-demonstranten en hun in hesjes uitgedoste ordedienst in de stationshal zelfs slaags met reizigers. Die zich overigens niet vertegenwoordigd wisten door Rover. Voorzitter van de reizigersorganisatie en PvdAGL-senator Saskia Kluit steunde de XR-actie. En had Nakba-burgemeester Sharon Dijksma (PvdAGL) dit echt niet kunnen voorkomen? En wat moeten we met die impotente huiltweet van de VVD-minister van Justitie? Het duurt sowieso eindeloos voordat XR-tuig in Utrecht vervolgd wordt.

Terug naar het lijdend voorwerp. Markuszower zélf heeft geen zin in het debat, reageerde hij dinsdag op de vraag of hij het steunde: “De heer Klaver heeft natuurlijk wel lef. De man die Wijnand Duyvendak, die veroordeeld is voor geweld tegen de overheid, als zijn beste vriend heeft omarmd en als campagneleider heeft aangezocht (-) Nee, natuurlijk niet.”

Hoe zou het eigenlijk zijn met Wijnand Duyvendak? In 2008 stapt hij op als Kamerlid voor GroenLinks omdat naar buiten komt dat hij voorafgaand aan zijn Kamerlidmaatschap betrokken is geweest bij doxing, brandstichting en bedreiging van ambtenaren én een inbraak op het ministerie van Economische Zaken. Maar in 2013 keert Duyvendak terug bij GroenLinks als directeur strategie/campagneleider en staat in die hoedanigheid enkele jaren later aan de basis van het historische succes (14 zetels) van Jesse Klaver.

Als in 2022 de fusie van zijn partij met de PvdA op stoom komt, doet Duyvendak een stap terug en wordt hij strategisch adviseur voor GroenLinks. In dat jaar komt ook naar buiten dat hij vóór de moord op Pim Fortuyn al bevriend was met Sjoerd van de Wouw die samen met Volkert van der Graaf Vereniging Milieu-Offensief leidde. In augustus 2023 – PvdA’er Frans Timmermans wordt dan lijsttrekker van de fusieclub – vertrekt Duyvendak naar Milieudefensie.

Rara, waarom is deze oude koe van Markuszower dan toch relevant? Omdat de omstreden Duyvendak – hij is hét voorbeeld van normaliseren van geweld in politiek en samenleving - minder dan drie maanden geleden door Jesse Klaver is teruggehaald als strategisch adviseur. En ditmaal voor de nieuwe partij als geheel.

De vijandige overname van de PvdA is afgerond.