WK SCHANDE. Canada laat Ghanese sterspeler Thomas Partey het land niet in
Niet van de Partey
Staan we dan, met onze Oranjekoorts, lekker juichen, lekker voetbal kijken, lekker feesten. ALSOF ER NIETS AAN DE HAND IS. Ondertussen wordt Thomas Partey, sterspeler van Ghana die ook simpelweg het WK wil spelen, de toegang geweigerd tot een land dat steeds meer autoritaire trekken begint te vertonen: Canada. Onder het bewind van Mark Carney wordt iemand die niet ""Canadees"" is maar juist Ghanees in 2026 gewoon NIET binnengelaten waardoor hij de prachtpot tegen Panama mist. Het is heel eng. Waar zijn nu de protesten? Is Teun van de Keuken al een petitie gestart? Kees van der Spek gehoord? Het lijkt ons belangrijk de handelsbetrekkingen met dit afgegleden land subiet te herzien. Een boycot van Canadese producten zou ook overwogen moeten worden. Want dit gaat niet alleen over Thomas Partey, dit gaat over méér. O zoveel meer. En dan staat Partey in het VK nog terecht voor verkrachting ook. Heel toevallig hoe dat allemaal samenkomt. We moeten niet blind zijn voor de asgrauwe realiteit van dit WK. Het is tijd om aan de goede kant van de geschiedenis te staan. Natuurlijk, we blijven het WK gewoon kijken, het is nota bene het WK, maar we doen dat nu toch wel met zeker één gefronste wenkbrauw en een ontzettend nare bijsmaak in de mond. Als u dat maar weet. Bah!
In ander voetbalnieuws won Amerika vannacht van Paraguay na dit telefoontje
LET'S GO USA 🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸 https://t.co/hqV54OnGkE— The White House (@WhiteHouse) June 12, 2026
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