Ja nu alleen wandelende worldwideweb-whataboutisms nog niet inzien dat Donald Trump niet helemaal bij zijn paasei is en hoogstwaarschijnlijk erger zal blijken dan Mao Zedong, Jozef Stalin en Splinter Chabot bij elkaar, is het natuurlijk niet langer de vraag óf we het WK in Amerika aanstaande zomer moeten boycotten, maar wíe het volksverzet voor vrijheid en democratie moet leiden. Na Argentinië '78, Rusland '18 en Qatar '22 is het tijd om nog één keer onze tanden te laten zien voor The Donald ze er met die gore obese opavuistjes van hem uitmept. Het slechte nieuws: Freek de Jonge bedankt voor de eer, zijn werk zit erop ("Mijn aanwezigheid heeft in het verleden geen succes gehad. Dus ik houd me er deze keer buiten"). Willem "Appeasement" Vissers valt af want die houdt A) nooit voet bij stuk en B) verschuilt zich achter ironie en satire (laffe hond!). Bert Wagendorp spreekt klare taal maar het is maar de vraag of hij Gen Z en Gen Alpha kan mobiliseren. Wie dat mogelijk wel zou kunnen, is Georginio Wijnaldum, maar die heeft via een woordvoerder laten weten dat alle vrouwen in Oekraïne dood neer kunnen vallen en heel Groenland HIV kan krijgen zolang de toeslagenaffaire niet volledig is opgelost. Ons lijkt een coalitie van Amerikakenners het beste, maar de vraag is of Victor Vlam en Charles Groenhuijsen de strijdbijl willen begraven, en of iemand bereid is Raymond Mens te drogeren dan wel niet ontvoeren.