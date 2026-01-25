achtergrond

Brante en Immink - FIFA Tovenaar

FIFA Vredesprijs

Best geinig om te zien hoe Trump zijn tegenstanders allemaal precies de kant op krijgt die hij wil, en dat ze nog denken dat ze het zelf bedacht hebben ook. Nergens nog een gebroken geweertje te bekennen op de linker flank en Europa heeft nog nooit zoveel geld in wapentuig gestoken als nu. Zou de Triodosbank eindelijk een gewone bank zijn geworden, maar dan met lagere rente?Tegelijkertijd gaat Groenland eindelijk goed verdedigd worden en staan de VS er niet meer alleen voor daar in de kou. Ja, als je zoveel doet om de lieve vrede te bewaren, dan verdien je wel de enige echte vredesprijs: de FIFA Vredesprijs. 

Het gerucht gaat dat er maar liefst twee Nederlandse lakeien uit Trumps hofhouding op de nominatie staan voor volgend jaar: Rutte en Kaag. Kortom: spannende tijden!

@Brante en Immink | 25-01-26 | 21:00 | 24 reacties

