Brante en Immink - FIFA Tovenaar
FIFA Vredesprijs
Best geinig om te zien hoe Trump zijn tegenstanders allemaal precies de kant op krijgt die hij wil, en dat ze nog denken dat ze het zelf bedacht hebben ook. Nergens nog een gebroken geweertje te bekennen op de linker flank en Europa heeft nog nooit zoveel geld in wapentuig gestoken als nu. Zou de Triodosbank eindelijk een gewone bank zijn geworden, maar dan met lagere rente?Tegelijkertijd gaat Groenland eindelijk goed verdedigd worden en staan de VS er niet meer alleen voor daar in de kou. Ja, als je zoveel doet om de lieve vrede te bewaren, dan verdien je wel de enige echte vredesprijs: de FIFA Vredesprijs.
Het gerucht gaat dat er maar liefst twee Nederlandse lakeien uit Trumps hofhouding op de nominatie staan voor volgend jaar: Rutte en Kaag. Kortom: spannende tijden!
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Nederlandse militair twittert over Afghanistan-uitspraken Donald Trump
Mark Brouwer, diende ook in VS
Trump trekt extra importtarieven op Europese landen in na gesprek met Rutte, 'deal Groenland in de maak'
Daddy moet soms streng zijn, en soms ook gewoon een poosje maniakaal kakelen
LIVE. TRUMP SPREEKT NU BIJ HET WEF
All eyes on Davos
Kwestie. Wie moet het gezicht worden van de boycot-het-WK-in-Amerika-campagne?
Gezocht: moderne Hannie Schaft
Iran. Ruim 24.000 arrestaties, minstens 5.000 doden, geruchten over chemische wapens, Trump roept op tot einde Khamenei (maar doet niets)
Pogingen af te rekenen met uitzichtloze situatie steeds uitzichtlozer
Trump legt Nederland importheffing op
Rot eens op Donnie
Nederland VERDUBBELT militaire inzet Groenland
Terug in je cuckstoel, Trump