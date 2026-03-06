De politie mag dan je beste vriend zijn, rotte appels heb je ertussen. Gisteren werd bekend dat een teamchef bij Politie Limburg op non-actief werd gezet wegens "seksueel grensoverschrijdende en racistische aard" en gerommel met politiesystemen "waarbij werk en privé onvoldoende zijn gescheiden". Oei oei oei. Lui die zulke dingen doen kan je beter niet in je organisatie hebben, en zo komen we op DE VVD. Specifiek de afdeling Heerlen, waar de kersverse non-actieveling MARCEL HELLINGA, gewoon op plek 3 van de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen blijkt te staan. Dezelfde partij waarvan kort geleden nog een raadslid in Maastricht werd veroordeeld voor dreigen met terrorisme. Dan gaan wij ons dus afvragen: Wat IS DIT voor een partij?? Wij zijn tot veel in staat, maar wij zouden dus met figuren van zo'n club rotte appels niet gezellig gaan schilderen.