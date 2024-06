De hele shitshow rond ex-PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk, die door Lilianne Ploumen werd kalltgesteld na rommelige aantijgingen over zijn privéleven, is vandaag nog iets groter geworden. Er waren al loze excuses van de PvdA en een loze rectificatie van ex-vrijer Tinkebell, maar na aangifte van Gijs van Dijk en drie anderen tegen de MeToo-onderzoekers van Bezemer & Schubad blijkt dat OOK ZIJ buiten het boekje zijn getreden.

"Het OM concludeert nu dat er bij de verscheidene onderzoeken sprake is geweest van 'het vergaren en analyseren van gegevens'. ‘Gelet op voorgaande komt het Openbaar Ministerie tot het oordeel dat B&S zich schuldig heeft gemaakt aan het zonder vergunning verrichten van recherchewerkzaamheden’, schrijft het OM vandaag aan onder meer Van Dijk."

En je verwacht het niet, maar: ook deze constatering van het OM blijft ZONDER GEVOLGEN. Bezemer & Schubad, die ook het onderzoek naar Marc Overmars uitvoerden, hadden theoretisch gezien namelijk wel een vergunning kunnen hebben. Die hadden ze dus NIET. Maar het HAD WEL GEKUND. "Bovendien heeft de zaak veel aandacht in de media gekregen en gesteld kan worden dat B&S hierdoor negatief in het nieuws is geweest."