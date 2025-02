Dan nu nieuws over: de rechtsstaat. Om de druk op de rechtsgang te verminderen gaat het Openbaar Ministerie voortaan vaker zelf straffen uitdelen via strafbeschikking. Dat was altijd al mogelijk en werd ingezet bij sommige strafbare feiten waarvoor de maximale straf 6 jaar cel of minder bedraagt, maar op 1 februari zijn strafopleggingen door het OM bij diefstal en oplichting "in alle stilte" standaardbeleid gemaakt. De bedoeling is dat er steeds minder verdachten van relatief kleine vergrijpen voor de rechter komen. Dat betekent dus MINDER celstraffen voor dieven, oplichters of grapjesmakende rechtse opiniemakers. Het worden nu taakstraffen en geldboetes. Echt van de pot gerukt is de maatregel natuurlijk niet, de strafrechtketen zit zoals wel meer dingen in dit land MUURVAST. Er worden jaarlijks 20.000 vrijheidsstraffen uitgedeeld, waarvan 70 procent minder dan 3 maanden bedraagt. Dat is: veel. Een van de nadelen is dat het oordeel van de Officier van Justitie bij deze zaken dus niet meer getoetst zal worden door D66 de rechter, en daarvan krijgen ze op de burelen van het OM vermoedelijk een iets te harde plasser. Ook opvallend aan het nieuwe beleid: recidivisten worden een stuk milder gestraft. Dieven of oplichters die een taakstraf kregen en voor een tweede keer de fout in gaan krijgen voortaan een geldboete. "Indien de verdachte vanwege zijn beperkte draagkracht die boete niet kan betalen, moet de officier een (nog) lagere geldboete eisen in plaats van een andere zwaardere straf". Je moet er natuurlijk niet aan denken dat stelen straks alleen nog is weggelegd voor de elite.