Twee artikelen over vakantiestress in de T: één over mensen die eraan lijden en één over hoe dat op te lossen, met een heuse burn-outcoach die het u vertelt. Nou slaan wij die hele zooi lekker over want wij hebben dus helemaal geen enkele last van vakantiestress, wij gaan gewoon ontspannen op vakantie, start de motoren maar en... "oh knopje koffiezetapparaat vergeten uit te zetten. Hadden we het raam wel dichtgedaan? Nog even de kranen checken maar. Pampertjes ook niet meegenomen hè. Nee niet meegenomen. Oja je zou nog wat mentosrolletjes kopen. Nee niet gedaan, klote. TomTom maar even instellen, ah shit update nodig. Gezeik allemaal weer. Brandt dat waarschuwingslampje uit dat AD-artikel nou? Hou éven jullie koppen Fin en Zoé-Lee. Nee jij ook even stil nou chantal, verdomme. Het is mijn auto en die strandtroep kunnen we ook gewoon daar kopen. Ja als jij je portemonnee niet vergeet lul. Wat? Zullen we dan maar lekker thuisblijven anders? Elk jaar hetzelfde liedje met jou, ziek word je ervan. Ga je volgende keer toch lekker met je lieve zuster en Peter op vakantie! Je moeder belt hoor. AAAAAAH GODVERDOMME DE VAKANTIE IS EEN HEL NU AL ALLES KAPOT HELE JAAR GEWERKT VOOR DEZE GLOEIENDE PESTZOOI!!!!!"

"Ach lieverd, gaat het? Had je een nachtmerrie? Ja... de vakantie...

We gaan pas over twee weken weg schat, rustig aan. Inderdaad, oké, komt goed. Ga maar weer rustig slapen, de wekker gaat pas over een halfuurtje. En anders bellen we Prins de burn-outcoach, met dat knotje."

Vakantietress? Nooit van gehoord. Haha HAHA HAHAHAHA!