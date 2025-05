Arbeiders aller landen, verenigt u! Het is tijd om met z'n allen Van Nelle-shag te roken en de barricades te beklauteren voor zorgmedewerkers leraren politieagenten reisbloggers. Die arme lui, die hartstikke handig zijn als je zelf geen internet hebt of niet weet wat wikipedia is, zijn rücksichtslos aan de kant gezet door kwaadaardige multinational Booking.com, en nog eens vlak voor het hoogseizoen ook. "De timing is heel smerig, heel smiechterig dit. En dat is nog zacht uitgedrukt," jammert een gedupeerde tegenover de T, die schijnbaar in de veronderstelling verkeert dat reisbloggen een serieus beroep is in plaats van een levensfase waar hij veel te langen in is blijven hangen. Dan is er ook nog iemand van de redactie van Wereldreizigers, een groep mensen die vliegen zo ontzettend leuk vindt en zo onuitstaanbaar uit zijn doppen kijkt dat je er spontaan GroenLinks van zou gaan stemmen. "Booking is een grote speler, waar veel bloggers enkele honderden euro’s commissie per maand van krijgen. In het hoogseizoen vaak zelfs meer. Nu valt die inkomstenstroom ineens weg," klaagt hij.

Is dit dan die decadentie waar zo tegen geageerd wordt, vraagt u zich misschien af, en inderdaad, dit is nou typisch die decadentie waar zo tegen geageerd wordt.