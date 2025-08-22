achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Omroep Max STOPT met Eus én Sterren op het Doek

Prachtige oplossing

Eus vs Slagter-gate (voortvloeiend uit Eus bij Zomergasten-gate en Eus verzint DWDD-filmpje bij VI-gate, allen tezamen ook genoemd Eus is een lul en Jan Slagter een clown-gate) isOPGELOST. Omroep Max STOPT volgend jaar met Sterren op het Doek, het programma dat Eus ('geen knip voor de neus waard' en 'afgedaan' volgens Slagter) bij de omroep presenteerde. Het programma, waarin kunsttypes pogen een BN'er te portretteren terwijl Eus een poging doet tot interviewen, houdt dus op na het seizoen van dit najaar. De fans (?) van Sterren op het Doek mogen zich nu aansluiten bij de vele verliezers in dit hele circus. DOEI.

Tags: eus, jan slagter, npo
@Zorro | 22-08-25 | 19:17 | 26 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.