Omroep Max STOPT met Eus én Sterren op het Doek
Prachtige oplossing
Eus vs Slagter-gate (voortvloeiend uit Eus bij Zomergasten-gate en Eus verzint DWDD-filmpje bij VI-gate, allen tezamen ook genoemd Eus is een lul en Jan Slagter een clown-gate) isOPGELOST. Omroep Max STOPT volgend jaar met Sterren op het Doek, het programma dat Eus ('geen knip voor de neus waard' en 'afgedaan' volgens Slagter) bij de omroep presenteerde. Het programma, waarin kunsttypes pogen een BN'er te portretteren terwijl Eus een poging doet tot interviewen, houdt dus op na het seizoen van dit najaar. De fans (?) van Sterren op het Doek mogen zich nu aansluiten bij de vele verliezers in dit hele circus. DOEI.
Tags: eus, jan slagter, npo
Reaguursels
