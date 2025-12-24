VIDEO. Dude in djellaba ontploft in programma De Bondgenoten
Tijd om even te ontspannen met een potje sensatie
Vergeet Expeditie Robinson, vergeet Temptation Island en vergeet RTL Tonight (waren we al vergeten), op campingzender SBS hebben ze iets veel beters, mét lekker veel bloot én een ruzie die uitmondt in een waar handgemeen: De Bondgenoten. Geen idee wat het inhoudt, wie die mensen zijn en wat ze moeten doen, maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat een of andere gozer, Fadi geheten, compleet over de rooie gaat tegen een of andere krijsbek in jacuzzi en omstanders verwijt te veel te praten en hem aan te raken, terwijl hij zélf geen moment z'n kanes houdt en als een soort licht overspannen Jerommeke iedereen aan de kant kegelt, waarbij een onfortuinlijke brave bonenstaak het moet bezuren. We hebben geen verwachtingen van De Bondgenoten alleen is dit dus wel precies wat we verwachten van De Bondgenoten. Sidenote: Fadi gaat zowat als enige koosjer gekleed. Wat een programma. Kerstavond zitten we geramd!
Zelfde vibe als op 24 december 1914 ergens in België
