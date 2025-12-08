Domste ophef van het jaar: kijkers Expeditie Robinson massaal boos om concept Expeditie Robinson
Kom, kom, atoombom
Elk jaar 20 pseudo-BN'er laten verhongeren op een eiland en dat dan filmen, klinkt prachtig maar wij kijken dus nooit naar Expeditie Robinson. Als het gaat om reality tv met BN'ers op een eiland vonden we Adam Zkt. Eva VIPS toch net even spannender. Afijn, dat Robinson is dus een programma waar die BN'er tegen elkaar strijden door fysieke, stormbaan-achtige spellen tegen elkaar te spelen EN door elkaar 1 voor 1 naar huis te stemmen middels een een eilandraad. Om te winnen moet je dus zowel de fysieke proeven doorstaan als enigszins slim het sociale spel spelen. Dat is al 25 jaar zo, maar de kijkers zijn nu dus massaal WOEST op het feit dat de fysiek sterkste deelnemers (CHURANDY MARTINA en ene Nordin Blessing) worden WEGGESTEMD. We citeren 'Wie het sterkst is, is niet meer belangrijk' en 'Het gaat alleen maar om bondjes, vals spelen en schijnheilig gedrag'. JA. DAT IS DUS ZEG MAAR HET CONCEPT VAN HET PROGRAMMA. KIJK DAN LEKKER NIET. AAAAAAAAH. Jank-hoogtepunten na de breek.
JA KOM NOU
HAHAHAHA
Expeditie Robinson. Ooit won de deelnemer die sociaal, volhardend en sportief was. Nu, geholpen door de spelregels, wint de goorste roddelkont backstabber. En dan klagen als kijkers daar iets van vinden. De makers van ER hebben het verkloot. Niet de kijkers. #ExpeditieRobinson— Nico Dijkshoorn (@dijkshoorn) December 8, 2025
EEN OPEN BRIEF
Ik kan het dit seizoen niet live zien en over mee twitteren— Starbuck (@starbuck68) December 8, 2025
Ik keek het gisteravond laat terug en er moet me nu iets van het hart.
Hierbij een persoonlijke mening over #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/CACHnNLziE
