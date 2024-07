Nou. Het houdt de gemoederen wel bezig daar in de Verenigde Staten van Amerika, he? Sinds de moordaanslag op Donald Trump komt de ene na de andere publieke figuur met de boodschap dat de burgers van de USA weer eens moeten VERBINDEN. Unity, kumbaya. Toch zijn ook veel publieke figuren vanbinnen rabiate linksmensen en is niet iedereen er even goed in het verbindingsdenken. Het is ook moeilijk, empathie tonen voor iemand die je jarenlang hebt gedemoniseerd. Dat gold ook voor Kyle Gass, die gast naast Jack Black van Tenacious D. Die kon het niet laten tijdens een show hardop te wensen dat de volgende schutter "Trump niet mist". Beelden van de opmerking gingen het internet over, ieder fatsoenlijk mens was verbolgen en er was OPHEF. Gass bood excuses aan, maar Jack Black heeft direct de stekker uit de hele tour getrokken en laat weten dat "all future creative plans" on hold staan. Oftewel, die is er eventjes helemaal klaar mee. Rust zacht, Tenacious D.