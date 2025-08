Ja sorry dit topic gaat een keer niet over Jan Slagter maar over een andere ouwe maffiabaas. De hele filmwereld in angst en beven want Francis Ford Coppola (86) ligt in het ziekenhuis. Hij was met zijn zoon Fredo downtown wat sinaasappelen aan het kopen toen een aantal mannen van Virgil "The Turk" Sollozzo hem verrasten en met negen kogels doorzeefden. Even werd gedacht dat hem definitief het zwijgen was opgelegd, net nu zijn invloed tanende was. Maar hij leeft, hij leeft! Nu moet zijn jongste zoon Michael alleen wel subiet Kay verlaten en naar het ziekenhuis om de boel te bewaken, want de maffiasoldaten zijn door de politie weggestuurd. Tom Hagen hebben ze ook al opgepakt, Luca Brasi sleeps with the fishes en Sonny is nu tijdelijk de baas. Zo ging het vannacht dus (in onze gedachten) met The Godfather van de Godfather-films. Even dachten we hem kwijt te zijn maar gelukkig ging hij in Italië alleen maar naar het ziekenhuis voor een routinecheck aan zijn hartje. Doe ons nog even geen Apocalypse Now, doe die Apocalypse Later. We moeten Megalopolis trouwens nog zien dus nu is niet de tijd. Schenken we ondertussen zo'n overheerlijke, boterzachte Coppola-chardonnay in, een wijn die je lang op hout moet laten rusten, net als reeds overleden filmregisseurs.