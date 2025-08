Het lijkt wel of de Nederlandse media massaal hebben besloten Jan Slagter te negeren, terwijl die nou net zo lekker in de vlek van zijn gedoetje met Özcan Akyol aan het wrijven is. Okee, vanochtend was Jan Slagter op Radio 1 bij Spraakmakers Op1 om over de Eus-rel te praten en vanavond is Jan Slagter bij de Oranjezomer om over de Eus-rel te praten. Bij NU.nl lezen we trouwens dat Jan Slagter heeft gezegd dat de Eus-rel geen gevolgen heeft voor de mensen die bij Sterren op het Doek werken, niet dat iemand bang was dat de Eus-rel gevolgen had voor de mensen die bij Sterren op het Doek werken, maar dan weten we dat alvast. Blijven wij nog zitten met een paar vragen: waarom staat Jan Slagter vanavond niet bij RTL Boulevard om over de Eus-rel te praten, hoezo zit Jan Slagter niet aan tafel bij Nieuwsuur om over de Eus-rel te praten, heeft het Acht Uur Journaal van de NOS wel zes minuten ingeruimd voor Jan Slagter die over de Eus-rel komt praten en gaat de VPRO niet alsnog een extra Zomergasten met Jan Slagter inplannen zodat hij over de Eus-rel kan komen praten? Wegkijkers! Hoe dan ook. We zullen het de komende negen uur (waarschijnlijk) zonder nieuws over Jan Slagter die over de Eus-rel praat moeten doen. Sterkte allemaal.

GELUKKIG NOG WEL INSTANT EUS-NIEUWS: Woonadres van Eus online gedeeld, één persoon gearresteerd