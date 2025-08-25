FOTO (ANP): niet de hond uit het verhaal

NAAM HOND LASSIE (GS): niet de naam van de hond uit het verhaal

Hoe luidt het spreekwoord ook alweer: 'waar twee honden vechten om een been, gaat de derde er mede heen'. Nou gisteravond in Haarlem was er sprake van maar één hond en die had een been noch een leven om mee heen te gaan. Bij een ruzie in de Jephtastraat te Haarlem, die uitmondde in verstoring van de openbare orde, openlijke geweldpleging en mishandeling, greep de Haarlemmer politie namelijk keihard in door een hond dood te schieten. De hond viel dan misschien wel een politieagent aan maar het motief daarvoor is - en zal nu altijd blijven - onbekend. Misschien wilde de hond de boel louter sussen, wilde hij de politieagenten op een iets te ruwe manier waarschuwen voor het geweld tijdens de straatmatpartij of was de agent in kwestie gewoon geen hondenliefhebber. We zullen het nooit weten omdat een agent zijn wapen trok en de hond in koelen bloede neerschot. Een geruststelling: He lived like a dog, He died like a dog.