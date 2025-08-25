Mensen doen potje knokken op straat, politie arriveert en schiet hond dood
RIP Lassie
FOTO (ANP): niet de hond uit het verhaal
NAAM HOND LASSIE (GS): niet de naam van de hond uit het verhaal
Hoe luidt het spreekwoord ook alweer: 'waar twee honden vechten om een been, gaat de derde er mede heen'. Nou gisteravond in Haarlem was er sprake van maar één hond en die had een been noch een leven om mee heen te gaan. Bij een ruzie in de Jephtastraat te Haarlem, die uitmondde in verstoring van de openbare orde, openlijke geweldpleging en mishandeling, greep de Haarlemmer politie namelijk keihard in door een hond dood te schieten. De hond viel dan misschien wel een politieagent aan maar het motief daarvoor is - en zal nu altijd blijven - onbekend. Misschien wilde de hond de boel louter sussen, wilde hij de politieagenten op een iets te ruwe manier waarschuwen voor het geweld tijdens de straatmatpartij of was de agent in kwestie gewoon geen hondenliefhebber. We zullen het nooit weten omdat een agent zijn wapen trok en de hond in koelen bloede neerschot. Een geruststelling: He lived like a dog, He died like a dog.
Mensen niet neergeschoten maar aangehouden
Verder zijn er drie aanhoudingen verricht voor openlijke geweldpleging, mishandeling en het verstoren van de openbare orde. De politie verricht onderzoek naar de toedracht van de ruzie. Het schieten van de politie zal volgens procedure worden getoetst. Einde berichtgeving.— Politie Eenheid Noord-Holland (@POL_Eenheid_NH) August 24, 2025
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Franse streamer overlijdt live na maandenlange vernedering en mishandeling door 'collega's'
Het slachtoffers is Frans maar zijn folteraars zijn overwegend 'Frans'
Beroep tegen licentiebesluit gestrand, Vitesse nu echt echt echt dood
Geel en zwart waren de kleuren
Moscow Times-oprichter Derk Sauer (72) overleden
Raakte vorige maand gewond bij bootongeluk
Tien maanden cel voor Sebastiën van de Berg, die geslachtsdeel in keel bewusteloze vrouw stak
Eis was 30 maanden maar opgeruimd staat voorlopig: netjes
Felix Baumgartner dood.
Gestorven in het harnas
Bizarre rechtszaak. Man steekt geslachtsdeel in keel vrouw, vrouw stikt
Iets te veel snoeiporneaux gekeken
Door Poetin ontslagen minister verzelfmoord
Op de dag dat de beelden van Epstein openbaar worden. TOEVAL?