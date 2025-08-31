achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Hond bijt Man. Rotterdammer overleden

foto: een foto van een hond

Tragisch alsook bizar nieuws uit Rotterdam. Een man is gisteravond om het leven gekomen door een hondenaanval. Twee honden beten de man rond 21:00 uur dood in een woning aan de Nieuwe Hamelstraat. Het is nog onbekend of de honden een naam hadden (bijvoorbeeld: Niko en Esther), tot welk hondenras de honden behoorden en/of er hondwerende hekken op het perceel aanwezig waren. De politie heeft de honden in de tuin van de woning doodgeschoten en onderzoekt de zaak. Later meer.
Update: Het zou gaan om twee honden van het ras American bully XL

Tags: rotterdam, honden, man, dood
@Pritt Stift | 31-08-25 | 08:30 | 200 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.