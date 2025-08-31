Hond bijt Man. Rotterdammer overleden
foto: een foto van een hond
Tragisch alsook bizar nieuws uit Rotterdam. Een man is gisteravond om het leven gekomen door een hondenaanval. Twee honden beten de man rond 21:00 uur dood in een woning aan de Nieuwe Hamelstraat. Het is nog onbekend of de honden een naam hadden (bijvoorbeeld: Niko en Esther), tot welk hondenras de honden behoorden en/of er hondwerende hekken op het perceel aanwezig waren. De politie heeft de honden in de tuin van de woning doodgeschoten en onderzoekt de zaak. Later meer.
Update: Het zou gaan om twee honden van het ras American bully XL
