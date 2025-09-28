'Rotterdam zucht onder overlast junks, Agniesebuurt wordt CrackDrive genoemd'
Laten we het hebben over Gaza o nee over Rotterdam, want daar loopt het de spuigaten uit met junks, lezen we in een nieuwe aflevering van de serie in het Angela Dagblad. "Rotterdam worstelt met overlast van drugsverslaafden op straat en die verslaafden worstelen met zichzelf. Ze zitten in uitzichtloze situaties maar zorgen ook voor steeds meer overlast, van openlijk gebruik van harddrugs (er wordt openlijk crack gerookt) tot agressie bij het bedelen." In het Nieuwe Westen willen ouders hun kinderen niet laten opgroeien, de Agniesebuurt wordt 'CrackDrive' genoemd, stadsreinigers komen niet meer in bepaalde delen van de staat, enzovoorts. De verslaafden zijn in veel gevallen arbeidsmigranten zonder werk, en mensen zonder verblijfsvergunning die op straat belanden - en deze problematiek staat dan nog los van het voortdurende explosieve geweld tussen de kookboeren. Nou ja, gelukkig wordt Feyenoord kampioen, dat is ook wat waard.
