Vooropgesteld: het maakt ons niet uit welke huidskleur, religie, seksuele geaardheid, geslacht of gender, nationaliteit of etniciteit de mensen hebben die werken bij NICAM, de organisatie achter de Kijkwijzer. Het gaat ons er om dat ze allemaal volkomen achterlijk zijn, om maar niet te zeggen 'minder'. Als een fictief personage in een fictief verhaal namelijk iets zegt en/of doet dat kan worden opgevat als discriminatoir, dan moet dit in de film zelf "direct worden afgekeurd of afgestraft", anders krijgt de film een volkomen achterlijk icoontje. Dat roept sowieso de vraag op wat afgestraft dan is, zou het bijvoorbeeld helpen als een ander fictief personage een mitrailleur tevoorschijn haalt en het discriminerende fictieve personage doodschiet, is dat dan minder erg, enfin. "Als discriminatie in de media wordt neergezet als iets stoers of cools, dan bestaat de kans dat kinderen dit als normaal gaan zien of het zelfs overnemen." Oké twee dingen. Ten eerste HOU JE BEK HOU JE BEK HOU JE BEK en ten tweede, denk je niet dat kinderen die Harry Potter kijken bijvoorbeeld juist leren dat discriminatie stom is omdat Voldemort dreuzels als kots behandelt, of telt dat dan weer niet omdat fictieve personages wel fictieve bevolkingsgroepen mogen discrimineren. (Ten derde: zou het niet leuk zijn als een fictief personage het fictieve vuur opent op de gedachtepolitie van het NICAM)

Hoe dan ook, Amsterdamned II draait in de bios en dat is natuurlijk schitterend, alleen gebeuren er in deze film dus HELE ERGE DINGEN. "De klacht ging onder meer over een scène waarin een dragqueen wordt geweigerd door een taxichauffeur. „Voor de klachtencommissie is het duidelijk dat de dragqueen door de taxichauffeur als inferieur wordt afgeschilderd”, staat in een mail die distributeur Splendid Film en regisseur Dick Maas heeft ontvangen." Hoor eens, inferieure mensen die de Nederlandsche Kultuurkamer Kijkwijzer runnen. Klaarblijkelijk hebben jullie evenveel van fictie begrepen als Caroline van der Plas, die liever niet heeft dat ze dom wordt genoemd, hoewel ze dat overduidelijk wel is. Het is niet echt! Sterker nog, verduidelijkt Dick Maas zelf: "Iedere kijker snapt dat de film juist kritiek uit op taxichauffeurs die dragqueens laten staan. Dat keur ik af, dat stel ik juist door die scène ter discussie. Iedere kijker denkt: wat is die taxichauffeur een enorme lul."

Het wordt nog erger.