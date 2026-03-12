Sinds wij vorige week dit artikel in de T. lazen van Yteke de Jong en Martijn Schoolenberg over gestrande Nederlanders in Dubai is de voltallige OSINT-redactie van GeenStijl tussen het livebloggen door aan het proberen het 06-nummer van Tamara Harema te achterhalen maar het is ons nog steeds niet gelukt. En nu weten we waarom. Die foto hierboven is namelijk geen "eigen foto", maar een AI-foto, volgens de onderzoekertjes van Bellingcat. En erger nog, de repatriëringsvlucht waarover in het artikel wordt gerept zou volgens de analyse van Fokke Postma helemaal nooit vertrokken zijn. "According to Flightradar24, multiple A321s departed Muscat on March 7 and 8, but none bound for the Netherlands. The only aircraft that did arrive in Amsterdam from Muscat were either government-organised repatriation flights or scheduled Oman Air services, none of which were Airbus A321s."

En u kent de T., die herstellen zo'n fout ruimhartig. "After contacting De Telegraaf, an explanation for the photo’s removal was added at the bottom of the article, stating that the photo did “likely not meet our journalistic guidelines.”" De T. blijft kennelijk achter de quotes van Tamara in het artikel staan, want die zijn niet verwijderd. Dus hee. Mocht iemand d'r 06 hebben. U weet ons te vinden.