Je hebt mensen die zeggen dat nostalgie een heimwee is naar een verleden dat nooit heeft bestaan. Maar we hebben nu iets nieuws. En dat is: heimwee naar een vandaag dat niet bestaat. Voorbeeld: Telegraaflezer J. Roest uit Almere. Die ziet in de huidige beursdaling op de een of andere manier het bewijs dat het huidige pensioenstelsel beter is dan het nieuwe. Alsof er in het vorige pensioenstelsel niet keihard is gekort op de pensioenen nadat de beurzen als gevolg van de kredietcrisis ineenstorten. Weet u nog? Henk Krol met die (niet kloppende) tabellen in de Tweede Kamer die riep dat het allemaal niet klopte? Dat was allemaal in het huidige stelsel, en dat kwam ook allemaal omdat het niet zo lekker ging met beleggen. Het echte gevaar is trouwens (keurig uitgelegd door de T.) dat er nu geen geld meer overblijft om mensen voor wie het nieuwe stelsel net niet lekker uitpakt te compenseren. Het wordt een hete lente!